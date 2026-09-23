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Quem foi eliminado ontem no MasterChef Brasil 2026? Veja quem deixou o programa

Semifinal exibida na terça-feira, 22, teve três eliminações e definiu os dois participantes que disputarão o troféu da 13ª temporada

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça: cinco chefs chegaram até a semifinal do programa (Band/Divulgação)

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça: cinco chefs chegaram até a semifinal do programa (Band/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06h47.

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A semifinal do MasterChef Brasil 2026 terminou com três eliminações na noite de terça-feira, 22. Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo deixaram a competição após duas provas que também definiram os finalistas da 13ª temporada.

Com o resultado, Carla e Jéssica avançaram para a grande final, marcada para a próxima terça-feira, 29, a partir das 22h20.

Quem foi eliminado ontem no MasterChef Brasil 2026?

Os eliminados da semifinal do MasterChef Brasil 2026 foram Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo.

Jesuíno foi o primeiro a deixar a competição. Maria Eduarda e Rodrigo foram eliminados na segunda parte do episódio, após uma prova decisiva que valia a última vaga na final.

O que aconteceu na semifinal do MasterChef?

O episódio começou com os cinco semifinalistas, Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo, enfrentando uma Caixa Misteriosa.

O desafio era preparar uma entrada e um prato principal usando peixe-sapo, com pelo menos duas técnicas de cocção. Os participantes tiveram 1h30 para concluir os pratos.

Por ter vencido a prova anterior, Carla recebeu a vantagem de retirar tempo de dois adversários. Ela escolheu Jesuíno, que perdeu cinco minutos, e Rodrigo, que teve dez minutos a menos para cozinhar.

Depois da avaliação de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, Jéssica apresentou o melhor menu e garantiu diretamente a primeira vaga na final.

Jesuíno, por outro lado, foi eliminado após os jurados considerarem sua combinação de sabores confusa.

Como foi definida a segunda vaga na final?

Com Jéssica classificada e Jesuíno eliminado, Carla, Maria Eduarda e Rodrigo seguiram para a segunda prova da semifinal.

O desafio era preparar uma porchetta à moda Wellington, feita com carne suína pururucada e diferentes camadas de recheio. O prato também precisava incluir um molho e um acompanhamento.

Maria Eduarda deixou a competição após problemas na escolha dos acompanhamentos. A decisão pela última vaga ficou, então, entre Carla e Rodrigo.

Na avaliação dos jurados, Carla teve a melhor execução e garantiu a segunda vaga na final. Rodrigo foi eliminado.

Quando é a final do MasterChef Brasil 2026?

A final da 13ª temporada do MasterChef Brasil será exibida na terça-feira, 29, a partir das 22h20. Carla e Jéssica disputarão o troféu da temporada.

Acompanhe tudo sobre:ChefsMasterChefReality shows

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