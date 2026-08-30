'Vingadores: Ultimato' retorna aos cinemas em setembro; veja onde comprar os ingressos

"Vingadores: Ultimato" voltará aos cinemas em uma nova exibição sob o título "Vingadores: Ultimato Encore". O longa da Marvel retorna às salas em 24 de setembro, com ingressos já disponíveis nos sites das redes de cinema e na plataforma Ingresso.com.

O relançamento ocorre meses antes da chegada de "Vingadores: Doutor Destino", próximo filme da franquia, que tem estreia prevista para 17 de dezembro. A programação de "Ultimato Encore" inclui sessões em salas tradicionais e formatos como Imax e Infinity Vision, com ingressos a partir de R$ 34.

Lançado originalmente como continuação de "Vingadores: Guerra Infinita", o filme acompanha os acontecimentos posteriores à ação de Thanos que eliminou metade da população mundial. Os heróis que permaneceram após o confronto procuram uma forma de reverter as consequências e enfrentar o vilão.

Entre os cinemas com sessões em Imax estão o Cinépolis JK Iguatemi e o Cinesystem Pompeia. Já o formato Infinity Vision estará disponível no Cine Araújo Campo Limpo, Cinépolis Itaquera, Cinesystem Morumbi Town e Moviecom Penha.

O que é o Infinity Vision

Criado pela Walt Disney Company, o Infinity Vision é uma certificação destinada a salas classificadas como Formato Grande Premium, ou Premium Large Format (PLF), categoria de exibição cinematográfica que utiliza telas de dimensões maiores e sistemas específicos de imagem e áudio.

A certificação Infinity Vision já foi concedida a salas de alguns complexos de cinema da cidade de São Paulo. O formato prevê tela maior, imagem com resolução mais alta e sistema de som com maior definição em comparação com a estrutura convencional descrita para essas sessões.