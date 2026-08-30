Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Vingadores: Ultimato' retorna aos cinemas em setembro; veja onde comprar os ingressos

Relançamento acontece em 24 de setembro, com sessões em salas tradicionais, Imax e Infinity Vision e ingressos a partir de R$ 34

"Vingadores: Ultimato" ganha relançamento nos cinemas em 24 de setembro (Reprodução / Marvel Studios)

"Vingadores: Ultimato" ganha relançamento nos cinemas em 24 de setembro (Reprodução / Marvel Studios)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10h29.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMarvel
Saiba mais

"Vingadores: Ultimato" voltará aos cinemas em uma nova exibição sob o título "Vingadores: Ultimato Encore". O longa da Marvel retorna às salas em 24 de setembro, com ingressos já disponíveis nos sites das redes de cinema e na plataforma Ingresso.com.

O relançamento ocorre meses antes da chegada de "Vingadores: Doutor Destino", próximo filme da franquia, que tem estreia prevista para 17 de dezembro. A programação de "Ultimato Encore" inclui sessões em salas tradicionais e formatos como Imax e Infinity Vision, com ingressos a partir de R$ 34.

Lançado originalmente como continuação de "Vingadores: Guerra Infinita", o filme acompanha os acontecimentos posteriores à ação de Thanos que eliminou metade da população mundial. Os heróis que permaneceram após o confronto procuram uma forma de reverter as consequências e enfrentar o vilão.

Entre os cinemas com sessões em Imax estão o Cinépolis JK Iguatemi e o Cinesystem Pompeia. Já o formato Infinity Vision estará disponível no Cine Araújo Campo Limpo, Cinépolis Itaquera, Cinesystem Morumbi Town e Moviecom Penha.

O que é o Infinity Vision

Criado pela Walt Disney Company, o Infinity Vision é uma certificação destinada a salas classificadas como Formato Grande Premium, ou Premium Large Format (PLF), categoria de exibição cinematográfica que utiliza telas de dimensões maiores e sistemas específicos de imagem e áudio.

A certificação Infinity Vision já foi concedida a salas de alguns complexos de cinema da cidade de São Paulo. O formato prevê tela maior, imagem com resolução mais alta e sistema de som com maior definição em comparação com a estrutura convencional descrita para essas sessões.

Acompanhe tudo sobre:CinemaFilmesMarvel
Próximo

Mais de Pop

'A Redoma de Vidro': Billie Eilish e Connor Storrie estão na adaptação do clássico de Plath

Tudo sobre 'Snoop', cinebiografia do rapper Snoop Dogg

Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

Filme sobre a OpenAI, dona do ChatGPT, ganha teaser com Andrew Garfield como Sam Altman; veja

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Opinião: Senior Living é a nova fronteira do mercado imobiliário brasileiro

Inteligência Artificial

Por que pesquisadores do Claude afirmam que há 10% de chance de a IA acabar com a humanidade

Brasil

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 37% e Lula 34% no 1º turno

Esporte

Ben Shelton elimina Carlos Alcaraz do US Open em jogo de quase 4h30