No Dia do Sorvete, conheça as gelaterias que valem o 'hype' em São Paulo

Nesta quarta-feira, 23 de setembro, comemora-se o Dia do Sorvete. Em São Paulo, no entanto, a celebração do doce gelado há muito tempo deixou de ser sazonal. A cena gastronômica da cidade criou um polo de gelaterias que mistura criações autorais, valorização de ingredientes nativos e formatos inovadores.

Como quase tudo que fica famoso em solo paulistano, onde tem sorvete bom (e famoso), há filas nas calçadas, sabores controversos, releituras de sobremesas clássicas e até técnicas apuradas dignas de prêmios internacionais.

Então, para comemorar a data, de portinhas charmosas no Centro a conceitos autorais na Zona Sul, separamos um roteiro com os endereços que "valem o hype" (e a fila) para conhecer nesta quarta-feira chuvosa. Confira:

Cangote

O Cangote já é famoso pelo centro de São Paulo, mas ficou ainda mais reconhecido pelos prêmios gastronômicos que recebeu da Folha de São Paulo e do Estadão. A história é bacana: o baiano Anderson Maciel Boeira deixou a carreira de programador para transformar a brasilidade em gelato.

O resultado é a Cangote, uma micro-sorveteria na Vila Buarque (que recentemente ganhou endereço também na Galeria Metrópole), em que o público se aglomera na calçada para provar sabores sem corantes ou bases prontas.A proposta exalta a sazonalidade das frutas nacionais: cajá, pitanga, cumaru, tapioca, nata com goiaba e chocolate baiano. Os copos variam entre R$ 15 e R$ 40.

Onde: Rua Aureliano Coutinho, 278 – Vila Buarque | Galeria Metrópole (Av. São Luís, 187 – Centro).

Tem Umami!

Você pode até não conhecer a sorveteria pelo nome, mas já deve ter visto uma foto do famoso sorvete de pudim pelas redes. Não tem erro: é uma casquinha com um sorvete de máquina e um mini pudim de leite no topo, com calda de caramelo.

No térreo do Edifício Copan, esse sorvete do Tem Umami! atrai filas constantes que até podem desanimar à primeira vista, mas valem a pena pela sobremesa. O doce gelado é feito com uma máquina de sorvete soft rodopiante de diversos sabores — da baunilha do cerrado ao cupuaçu e quindim.

Além do sabor de pudim, a casa trabalha com várias outra opções bem brasileiras. Fica o destaque para a casquinha de fubá recheada com ganache meio amargo, servida com sorvete de baunilha do cerrado, cupuaçu em calda, farofinha doce e um pedaço de doce de leite com flor de sal (R$ 19).

Onde: Edifício Copan – Av. Ipiranga, 200 – Centro.

Frida & Mina

Quando o assunto é qualidade do produto, a Frida & Mina é uma das gelaterias mais reconhecidas de São Paulo. Pioneira em escantear bases industriais e valorizar insumos frescos e sazonais, a casa acumula prêmios no bairro de Pinheiros, e vale a espera na fila. Tudo ali é feito do zero: da compota de morango com vinagre balsâmico até a casquinha crocante aromatizada com baunilha brasileira, cujo aroma perfuma a Rua Artur de Azevedo.

Entre os sabores mais disputados estão macadâmia, maracujá e sorvete de laranja servido com biscoito de castanha-de-caju (R$ 18 a bola).

Onde: Rua Artur de Azevedo, 1147 – Pinheiros.

Flakes

Comer sorvete em São Paulo é saber que um sabor ou textura diferenciados podem não vir somente de uma gelateria propriamente dita. A confeitaria Flakes, por exemplo, levou a febre da combinação de pistache e massa kadaif crocante para o universo dos gelatos.

Para quem sai em busca de pistache autêntico — e quer passar longe do sabor artificial da castanha —, o chamado Gelato Dubai combina pasta de pistache artesanal, chocolate ao leite, gelato de pistache da Califórnia e o tradicional e crocante kadaif. A sobremesa é servida em copos (R$ 30 a R$ 36) ou na casquinha crocante da casa.

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 1192 – Itaim Bibi.

Walnuts

Seria impossível falar dos "sorvetes do hype" e deixar de fora a Walnuts, um fenômeno da Vila Mariana. A casa aposta na produção diária com ingredientes 100% naturais e combinações inusitadas.

O catálogo traz opções autorais, como o Tiramisù de Matchá, um sorvete de cream cheese com biscoito champagne banhado no chá verde e ganache de chocolate branco, e o Café com Leite e Sucrilhos, gelato de café incrementado com crocante de cereais caramelizados.

Quem gosta dos mais tradicionais também se diverte: a gelateria trabalha com sabores concentrados e textura cremosa.

Onde: Rua Luís Góis, 1607 – Vila Clementino | Rua Morgado de Mateus, 160 – Vila Mariana.

Sorveteria do Centro

Para fechar a lista do "hype", é preciso trazer a famosíssima Sorveteria do Centro. Focada em receitas artesanais e com um forte apelo para opções veganas, a casa combina frescor e originalidade. A vitrine traz combinações que transitam entre o clássico e o ousado, como doce de leite com trufa de café, cupuaçu com chococaramelo, cacau com abacate e cajá passion.