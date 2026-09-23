Quando é a final do MasterChef Brasil 2026? Veja data, horário e onde assistir

A 13ª temporada do MasterChef Brasil 2026 chega ao fim na próxima semana. Depois de uma semifinal com três eliminações, o programa definiu as duas participantes que disputarão o troféu da edição.

Carla e Jéssica chegaram à grande final após superarem os desafios do 18º episódio, exibido na terça-feira, 22.

Quando é a final do MasterChef Brasil 2026?

A final do MasterChef Brasil 2026 será exibida na terça-feira, 29, a partir das 22h20.

Carla e Jéssica disputarão o título da 13ª temporada do programa culinário.

A decisão poderá ser acompanhada pela Band, pelo portal Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.

Quem está na final do MasterChef Brasil 2026?

Carla e Jéssica são as finalistas do MasterChef Brasil 2026.

As duas conquistaram suas vagas durante a semifinal, que começou com cinco participantes: Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo.

Jéssica foi a primeira a garantir presença na decisão. Os semifinalistas precisaram preparar uma entrada e um prato principal usando peixe-sapo, com pelo menos duas técnicas de cocção.

Depois da avaliação de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, Jéssica apresentou o melhor menu e conquistou a primeira vaga.

Jesuíno foi eliminado ao fim da etapa.

Como Carla conseguiu a segunda vaga na final?

Com Jéssica classificada, Carla, Maria Eduarda e Rodrigo disputaram a última vaga disponível.

O desafio era preparar uma porchetta à moda Wellington, feita com carne suína pururucada e diferentes camadas de recheio. Os participantes também precisavam servir um molho e um acompanhamento.

Maria Eduarda deixou a disputa após problemas na escolha dos acompanhamentos. A definição da última vaga ficou entre Carla e Rodrigo.

Na avaliação dos jurados, Carla apresentou a melhor execução e avançou para a final. Rodrigo foi eliminado.