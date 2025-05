Quando 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' chega ao Disney+?

O filme "Capitão América: Admirável Mundo Novo" estreia no Disney+ no dia 28, e da continuidade à trajetória de Sam Wilson como o novo Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Contexto do filme

Situado cinco meses após Thaddeus Ross ser eleito presidente dos Estados Unidos, o longa acompanha Sam Wilson (Anthony Mackie) e Joaquin Torres (Danny Ramirez), o novo Falcão, em uma missão para impedir a venda ilegal de itens confidenciais roubados pela organização criminosa Sociedade da Serpente, liderada por Coral (Giancarlo Esposito).

Durante uma operação no México, eles recuperam os itens, mas Coral escapa, desencadeando uma trama de conspiração e espionagem.

Ross convoca Sam e Torres para uma cúpula global na Casa Branca, onde propõe um tratado para controlar a mineração e distribuição do adamantium, metal raro descoberto na Ilha Celestial.

Durante o evento, uma tentativa de assassinato contra Ross ocorre, e vários convidados, incluindo o super soldado Isaiah Bradley, parecem estar sob controle mental via a música “Mr. Blue”.

Conspiração, tecnologia e batalha final

Sam e Torres investigam e descobrem que o vilão Dr. Samuel Sterns utiliza tecnologia avançada para manipular mentes, buscando vingança contra Ross, que o manteve preso. A trama culmina em uma batalha épica na Ilha Celestial, envolvendo interesses geopolíticos, traições e a luta pelo futuro dos Vingadores.

O filme aprofunda temas como legado, poder, redenção e o peso da responsabilidade de Sam como Capitão América. Além disso, destaca a relação intensa entre Sam e o presidente Ross, interpretado por Harrison Ford. A produção combina ação, suspense e críticas sociais, consolidando-se como parte fundamental da Fase Cinco do MCU.

Com a estreia no Disney+, os fãs poderão acompanhar essa nova fase do Capitão América com conforto, preparando-se para os próximos capítulos do universo Marvel.