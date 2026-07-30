Vilão de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ não é quem os fãs imaginavam

Atenção: o texto tem spoilers de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

Depois de meses de teorias e especulações, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" finalmente revela quem está por trás da maior ameaça enfrentada por Peter Parker.

O filme apresenta vários rostos conhecidos dos quadrinhos, mas guarda seu principal antagonista para o momento decisivo da história.

Ao longo da trama, o Homem-Aranha cruza o caminho de criminosos, organizações e figuras do submundo de Nova York. Cada confronto amplia o perigo ao redor do herói e prepara o terreno para a revelação que conduz o terceiro ato do longa.

Quem é o verdadeiro vilão?

Embora o filme reúna diversos antagonistas conhecidos, já é possível eliminar alguns nomes da disputa pelo posto de grande vilão. Escorpião, os ninjas do Tentáculo, Lápide, Bumerangue e Tarântula cumprem papéis pontuais na história, e alguns deles aparecem em apenas uma sequência.

O centro da trama está em Jean Grey, personagem vivida por Sadie Sink, que percorre Nova York em busca de algo cujo paradeiro permanece um mistério durante boa parte da narrativa.

Como costuma acontecer nas histórias da Marvel, porém, a aparente ameaça esconde um conflito maior. Jean Grey impulsiona os acontecimentos do filme, mas quem realmente conduz os eventos é o Departamento de Controle de Danos.

A agência governamental, responsável por lidar com questões envolvendo super-humanos, já demonstrou em outras produções uma postura agressiva diante de heróis e vilões. Em diferentes momentos do MCU, ela entrou em confronto com personagens como Ms. Marvel, Mulher-Hulk, Magnum e o próprio Homem-Aranha, após sua identidade ser revelada em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

Em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", o Controle de Danos inicialmente procura Peter Parker para ajudá-lo a conter a nova ameaça representada por Jean Grey. Conforme a história avança, fica claro que a própria organização teve participação direta nos acontecimentos que desencadearam a crise, tornando-se a verdadeira força por trás de tudo o que acontece no filme.

Novo capítulo do herói foi elogiado pela crítica

O quarto filme solo de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel apresenta um Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia. O elenco reúne nomes como Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Sadie Sink.

O longa estreou com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 167 críticas publicadas até o momento. O resultado coloca o novo filme entre os mais bem avaliados da trajetória do herói nos cinemas.

Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas. Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%) e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), além de dividir a mesma aprovação de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que também registra 91%.