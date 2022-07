"Thor: Amor e Trovão" recebe nota mediana no Rotten Tomatoes

"De certa forma, Thor: Amor e Trovão parece Ragnarok, mas no geral, oferece diversão em ritmo acelerado o suficiente para torná-lo uma adição digna ao MCU (Universo Cinematográfico da Marvel)", foi a crítica geral sobre o filme recém lançado da Marvel no site Rotten Tomatoes.

No entanto, no site de críticas de filmes, a nota geral não é das mais altas, com 69%. Enquanto o lançamento anterior, Thor: Ragnarok, ficou com 93%.

A produção, dirigida por Taika Waititi, apresenta Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou: a busca pelo autoconhecimento. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que, para a surpresa dele, inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, sendo a Poderosa Thor.

O diretor e ator Taika Waititi entrou no Universo Cinematográfico da Marvel dirigindo Thor: Ragnarok em 2017. Além da direção, o artista interpreta o personagem Korg que volta a aparecer nas telonas em Vingadores: Ultimato (2019).

Sendo bem recebido pela crítica, Waititi volta para a interpretação de Korg e a direção do 4º filme do deus do trovão em Thor: Amor e Trovão.

