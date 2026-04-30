Diretor revela por que escolheu Chris Hemsworth para viver 'Thor'

Quinze anos após levar Thor aos cinemas pela primeira vez, Kenneth Branagh revisitou os bastidores do longa de 2011 e explicou por que apostou em Chris Hemsworth quando o ator ainda era um nome pouco conhecido em Hollywood.

Em entrevista à Business Insider, o diretor relembrou a escalação do australiano e afirmou que viu nele uma combinação rara de força física, vulnerabilidade e presença dramática — elementos que considerava essenciais para transformar o herói em alguém mais humano.

'Thor' era muito mais que um simples herói

Segundo Branagh, a construção de "Thor" sempre foi pensada como algo maior do que um filme de super-herói convencional. O diretor, conhecido por adaptações de Shakespeare, enxergava a história como uma tragédia familiar com ambição épica — quase uma peça clássica disfarçada de blockbuster. Essa leitura foi o que o levou a insistir no projeto, mesmo quando nomes como Matthew Vaughn e Guillermo del Toro orbitavam a produção.

Ao falar sobre Hemsworth, Branagh destacou que o ator precisava sustentar não apenas a imponência física do Deus do Trovão, mas também a jornada emocional de um príncipe arrogante que aprende a se tornar líder. Para o diretor, esse equilíbrio foi o que diferenciou Hemsworth no processo de testes e ajudou a consolidar o ator como protagonista da nova fase da Marvel. O mesmo raciocínio guiou a escolha de Tom Hiddleston como Loki, reforçando o peso dramático da relação entre os irmãos.

"Sabíamos que Thor precisava ser fisicamente impressionante; ele precisava ser grande, precisava ser jovem para ter o tipo de alma imprudente, apaixonada e rebelde que faria parte da nossa história. Levou muito tempo porque nunca conseguíamos chegar a um consenso sobre um ator que preenchesse todos os requisitos.", disse o diretor durante a entrevista.

Chris Hemsworth sempre foi o 'escolhido'

Branagh também desmentiu rumores antigos de que Daniel Craig teria sido cogitado para o papel de Thor. Segundo ele, a ideia nunca avançou de fato, e a escolha por Hemsworth aconteceu justamente porque o ator reunia a energia que o filme precisava naquele momento. A aposta se mostrou certeira: lançado em 2011, “Thor” arrecadou cerca de US$ 449 milhões e ajudou a expandir o MCU para além da Terra, abrindo caminho para “Os Vingadores”.

Apesar do sucesso, Branagh não retornou para “Thor: O Mundo Sombrio”. O diretor explicou que o desgaste da pós-produção foi determinante para sua saída. Segundo ele, a experiência foi intensa demais e exigiu uma pausa antes de considerar qualquer continuação.

Ainda assim, Branagh não descarta voltar ao universo Marvel. O cineasta disse que gostaria de encerrar a trajetória de Thor com um filme mais introspectivo, em um tom semelhante ao de “Logan”, focado em um herói mais maduro e no fim de sua jornada. A proposta seria mostrar uma despedida mais emocional para o personagem de Chris Hemsworth — e menos centrada no espetáculo puro.

A ideia surge em um momento em que o futuro de "Thor" no MCU segue em aberto. Chris Hemsworth já está confirmado em “Vingadores: Doutor Destino”, que estreia no dia 18 de dezembro de 2026, e o ator revelou, em entrevista ao AccionCine, que ainda vê espaço para novas abordagens do personagem.

"Uma parte de mim adoraria encerrar minha relação com esse personagem. Eu adoraria ver Chris Hemsworth e os outros terem suas próprias histórias finais individuais", finalizou o diretor.