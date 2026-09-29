Globoplay inicia gravações de documentário sobre disputa de audiência entre Globo e SBT

O Globoplay iniciou nesta segunda-feira, 28, as gravações de um documentário sobre a disputa pela audiência entre as principais emissoras de televisão aberta do Brasil. A produção começou nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e vai relembrar momentos da concorrência pela preferência dos telespectadores.

A série documental terá como um dos focos a chamada “Guerra dos Domingos”, período marcado pela disputa entre Faustão, da Globo, e Gugu Liberato, do SBT, durante as décadas de 1990 e 2000. Na época, os programas dominicais das duas emissoras disputavam audiência com diferentes formatos de entretenimento, atrações musicais e quadros de participação do público.

Entre os conteúdos relembrados estão a “Banheira do Gugu”, quadro do programa apresentado por Gugu, e o “Sushi Erótico”, atração exibida no programa de Faustão. O documentário também reunirá depoimentos de participantes de programas que marcaram o período.

A modelo Solange Gomes está entre os nomes convidados para a produção. Ela gravou sua participação nesta segunda-feira, 28, e deve comentar sua passagem pela “Banheira do Gugu”, quadro associado ao programa dominical do SBT.

Documentário aborda influência da disputa na televisão brasileira

A produção também pretende mostrar como a concorrência entre Globo e SBT influenciou outros segmentos da televisão, incluindo a presença de artistas da música sertaneja em programas de grande audiência. Entre os nomes citados estão Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano.

Um dos momentos relembrados pelo documentário ocorreu em 2003, quando Gugu e Faustão participaram juntos, ao vivo, de um comercial exibido simultaneamente pela Globo e pelo SBT. A ação ocorreu durante o período de disputa entre os dois programas dominicais.

O Globoplay ainda não divulgou a data de estreia do documentário.