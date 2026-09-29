Livro best-seller 'A Hipótese do Amor' terá continuação, anuncia autora

RESUMO ＋ A escritora Ali Hazelwood anunciou nesta terça-feira, 29, "The Two-Body Problem", continuação do best-seller "A Hipótese do Amor", com lançamento marcado para 2 de fevereiro de 2027. A trama acompanha Olive e Adam após o doutorado, entre pressões acadêmicas e desafios do relacionamento, e já inspira um projeto da produtora MRC para os estúdios da Amazon.

Na manhã desta terça-feira, 29, Ali Hazelwood, autora de "A Hipótese do Amor", anunciou a continuação de seu livro best-seller. "The Two-Body Problem" ("O Problema de Dois Corpos", em tradução livre) será lançado em 2 de fevereiro de 2027.

A novidade foi anunciada por meio das redes sociais da autora. Na publicação, Ali revelou que não imaginava escrever uma continuação para o livro, mas que a adaptação da história para o filme do Prime Video a fez se apaixonar de novo pelos personagens. O longa-metragem, estrelado por Lili Reinhart e Tom Bateman, estreou no serviço de streaming no último dia 23.

O que esperar de 'The Two-Body Problem'?

Na obra, Olive já concluiu o doutorado e vive uma nova etapa ao lado de Adam e seus amigos. Porém, essa nova fase feliz também possui uma realidade difícil: bolsas temporárias de pós-doutorado, agendas conflitantes e um mercado de trabalho competitivo.

Enquanto Olive tenta se estabelecer como uma cientista reconhecida, Adam está determinado a construir um futuro com ela. A relação dos dois é uma certeza para a jovem, mas a pressão acadêmica dificulta a situação.

A história se passa ao longo de alguns anos e, de acordo com a autora, mistura momentos do cotidiano, conflitos do pós-doutorado e os desafios de um relacionamento amoroso.

'The Two-Body Problem' vai ser adaptado para o cinema?

Ainda não é certeza, porém Ali Hazelwood já revelou que a produtora MRC, que adaptou o original, está desenvolvendo um projeto baseado no novo livro para a Amazon.

Leia o anúncio da autora na íntegra

“Escrevi uma continuação para 'A Hipótese do Amor' não é uma frase que eu imaginava dizer há cerca de um ano, mas agora, curiosamente, não consigo imaginar um mundo em que 'The Two-Body Problem' não exista. Estou muito ansiosa para falar mais sobre este livro e como ele surgiu nos próximos meses", afirmou a autora. "Por enquanto, deixem-me apenas dizer que o filme e seu elenco me fizeram apaixonar por Adam e Olive novamente, que reencontrá-los foi um prazer enorme".

Ali, no entanto, afirmou que o livro não é uma leitura obrigatória para os fãs de "A Hipótese do Amor". "Como alguém que se apega MUITO a histórias e personagens, sei que continuações inesperadas podem pegar a gente de surpresa; então, fiquem à vontade para ignorar este livro e substituí-lo por qualquer headcanon que preferirem — a gente se vê no próximo! Mas, se quiserem ler mais sobre Adam e Olive: 'The Two-Body Problem' cobre um período de alguns anos e mistura cotidiano, o caos do pós-doutorado e uma exploração franca do desafio mais difícil que alguém enfrenta em um relacionamento de longo prazo: decidir o que jantar."

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