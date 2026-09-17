'Homem-Aranha: Um Novo Dia' supera Star Wars e bate recorde histórico de bilheteria nos EUA

RESUMO | “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, estrelado por Tom Holland, alcançou uma marca inédita nas bilheterias da América do Norte após 47 dias em cartaz. O filme também se destaca no ranking mundial de arrecadação.

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” alcançou uma marca histórica nos cinemas dos Estados Unidos. O filme com Tom Holland arrecadou US$ 936,773 milhões em 47 dias em cartaz e ultrapassou “Star Wars: O Despertar da Força”, de 2015, que havia registrado US$ 936,6 milhões no país, segundo informações da Variety.

A produção também tem desempenho expressivo no mercado internacional. Ao todo, já soma US$ 2,4 bilhões em bilheteria mundial, resultado que a coloca na terceira posição entre os filmes de maior arrecadação. À frente estão “Avatar” e “Vingadores: Ultimato”.

A Sony celebrou a marca nas redes sociais. “Obrigado aos fãs por ajudarem Spider-Man: Brand New Day a fazer história no cinema”, publicou o estúdio.

Sobre o filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" acompanha Peter Parker quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Agora adulto e vivendo sozinho, o personagem dedica sua rotina integralmente ao combate ao crime em Nova York.

Tom Holland retorna ao papel principal, acompanhado por Zendaya e Jacob Batalon. O elenco também conta com Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.