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Que horas começa a final do MasterChef Brasil 2026 hoje? Veja a programação

Carla e Jéssica disputam o título nesta terça-feira, 29; Band faz um esquenta antes do episódio decisivo

Carla e Jéssica: participantes são as finalistas do MasterChef Brasil 2026 (Band/Divulgação)

Carla e Jéssica: participantes são as finalistas do MasterChef Brasil 2026 (Band/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12h34.

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A final do MasterChef Brasil 2026 é nesta terça-feira, 29. Carla Araújo e Jéssica Cechella chegam ao último episódio da 13ª temporada após uma semifinal com três eliminações. A vencedora será anunciada ao vivo, nos estúdios da Band, em São Paulo.

A programação começa antes da disputa. Às 21h50, Chris Flores, Raul Lemos e Raquel Leal apresentam “A Prévia”, um esquenta com convidados no estúdio.

Que horas é a final do MasterChef hoje?

A Band marcou o início da grande final para as 22h45. O público poderá acompanhar o episódio na TV aberta e, simultaneamente, pelo Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.

Na última prova, as finalistas terão de apresentar um menu autoral completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça avaliarão os pratos antes de escolher a campeã.

Como Carla e Jéssica chegaram à final?

A semifinal começou com cinco participantes: Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo. Na primeira prova, eles prepararam uma entrada e um prato principal à base de peixe-sapo, usando duas técnicas de cocção.

Jéssica apresentou o melhor menu e conquistou a primeira vaga na decisão. Jesuíno foi eliminado. Na prova seguinte, Carla, Maria Eduarda e Rodrigo precisaram fazer uma porchetta à moda Wellington. Maria Eduarda deixou a competição, e os jurados escolheram Carla para ocupar a segunda vaga.

As duas chegam à final com propostas culinárias diferentes. Segundo Henrique Fogaça, Jéssica mostrou evolução ao incorporar as críticas recebidas durante a temporada, enquanto Carla levou à cozinha sabores ligados às suas raízes.

Qual é o prêmio do MasterChef 2026?

A vencedora receberá o troféu da temporada e R$ 300 mil. Também ganhará um curso na Le Cordon Bleu, um vale-compra de R$ 30 mil da Havan e uma imersão gastronômica em Lisboa, oferecida pela Nomad. A segunda colocada terá uma bolsa de estudos em pâtisserie.

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