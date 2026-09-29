'Homem-Aranha: Um Novo Dia' voltará aos cinemas com cenas inéditas

O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia", estrelado por Tom Holland, ganhará um relançamento nos cinemas com cenas inéditas. A informação foi divulgada pelo Deadline nesta segunda-feira, 28.

Até o momento, a Sony não anunciou uma data para o relançamento nem confirmou oficialmente a iniciativa.

Rosario Dawson deve aparecer como Claire Temple

Uma das novidades previstas para a nova versão é a inclusão de Claire Temple, personagem conhecida por suas participações em produções da Marvel para a televisão.

Interpretada por Rosario Dawson, a enfermeira apareceu em séries como "Demolidor", "Jessica Jones", "Luke Cage" e "Punho de Ferro", além de "Os Defensores".

Durante o GalaxyCon Raleigh 2026, realizado em julho, a atriz comentou que gravou uma cena para "Homem-Aranha: Um Novo Dia", mas que o material acabou ficando de fora da versão original.

Relançamento segue estratégia de 'Vingadores: Ultimato'

A iniciativa da Sony acontece após o relançamento de "Vingadores: Ultimato", que voltou aos cinemas neste mês e arrecadou US$ 86 milhões (cerca de R$ 460 milhões) em seu fim de semana de estreia, sendo US$ 26 milhões na América do Norte e US$ 60 milhões nos mercados internacionais, segundo o Deadline.

A estratégia também tem precedente na própria franquia do Homem-Aranha. Em 2022, "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" ganhou uma versão estendida para os cinemas, intitulada "The More Fun Stuff Version", com cerca de 11 minutos de conteúdo extra.

Filme acompanha Peter Parker em uma nova fase

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" acompanha Peter Parker em uma fase marcada pelo isolamento, após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

Na trama, o herói precisa lidar com uma realidade em que as pessoas próximas não se lembram de sua identidade, enquanto continua protegendo Nova York.

Segundo dados do Box Office Mojo, o longa arrecadou US$ 2,4 bilhões em bilheteria mundial, sendo US$ 950,6 milhões nos Estados Unidos e US$ 1,54 bilhão nos mercados internacionais. Com o resultado, o longa se tornou o filme de maior bilheteria da história do cinema americano e o terceiro maior do mundo, atrás de "Avatar" e "Vingadores: Ultimato".