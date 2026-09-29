Época Cosméticos inaugura espaço com personalização de batons

RESUMO ＋ A varejista Época Cosméticos inaugura nesta terça-feira, 29, o be.lab, espaço para criar batons e glosses personalizados na loja-conceito Galeria Magalu, em São Paulo. Feito com a belong be, marca de maquiagem personalizada, o serviço custa R$ 79 e permite escolher cores, aromas e embalagens; o catálogo completo ficará disponível até o fim do ano.

A busca por experiências personalizadas tem transformado a relação entre consumidores e marcas no mercado de beleza. Atenta a esse movimento, a Época Cosméticos inaugura nesta terça-feira, 29, o be.lab, um espaço em São Paulo que permite aos clientes criar batons e glosses sob medida, escolhendo cores, aromas, embalagens e detalhes do produto.

O novo espaço fica na loja-conceito da Época Cosméticos na Galeria Magalu, no Conjunto Nacional, em São Paulo, e foi desenvolvido em parceria com a belong be, marca especializada em experiências de criação de maquiagem personalizada.

A iniciativa amplia a aposta da varejista em experiências dentro do ponto de venda e transforma a compra em um processo de criação. O consumidor passa a participar das etapas de desenvolvimento do produto, desde a escolha da tonalidade até a definição de elementos como embalagem e aroma.

No formato completo do be.lab, o cliente experimenta mais de 60 cores disponíveis para encontrar sua tonalidade preferida, escolhe a embalagem, define o aroma entre dez opções e pode adicionar charms personalizados. Ao final, uma máquina a laser grava na embalagem o nome ou palavra desejada. A experiência custa R$ 79, com os charms comercializados separadamente.

A inauguração marca o soft launch do espaço, que começa a operar parcialmente enquanto sua estrutura completa é implementada até o fim do ano. Nesta primeira fase, a experiência contará com uma seleção reduzida da cartela de cores e aromas predefinidos. Com a conclusão do projeto, todas as possibilidades de personalização estarão disponíveis.

“Nossa proposta como Época é sempre estar à frente do mercado e trazer para nossos clientes, as novidades e tendências de uma forma única e criativa. A belong be e o be.lab são a exata concretização disso, já que carregam um profundo conhecimento do consumidor de beleza, do perfil brasileiro e têm um formato de personalização que não se encontra em outros lugares”, diz Sabrina Zanker, CEO da Época Cosméticos.

O projeto foi adaptado para a dinâmica do varejo da Época. Enquanto a experiência original de criação de batons da belong be funciona com agendamento e leva cerca de uma hora, o formato instalado na Galeria Magalu foi desenvolvido para atender também consumidores que estão de passagem pela loja e querem personalizar o produto no momento da compra.

Para Simone Sancho, fundadora da belong be, a parceria representa o reconhecimento do espaço conquistado por marcas independentes no mercado de beleza. “Significa que o mercado maior reconhece o potencial do trabalho que a belong be vem fazendo e de como, nos últimos anos, a inovação aconteceu por meio de marcas independentes. Por outro lado, significa acreditar em um Brasil que empreende através da beleza”, afirma.

Além da personalização de produtos, o espaço foi pensado para receber experiências relacionadas ao universo da beleza, com possibilidades como festas de aniversário, encontros entre amigas, brunches e outros eventos em grupo.

A iniciativa também faz parte de uma estratégia da Época Cosméticos de ampliar o espaço dedicado à beleza brasileira. O portfólio da varejista reúne marcas nacionais como Mari Maria, Mascavo, Bruna Tavares e Boca Rosa, entre outros nomes.

Com a parceria, a Época passa a contar ainda com uma curadoria da belong be voltada a marcas brasileiras independentes e emergentes, ampliando a descoberta de novos produtos e movimentos do mercado nacional.

O movimento ocorre em um setor em expansão. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de produtos de beleza do mundo e o quarto país que mais lança produtos anualmente.

“Nosso diferencial está não só na nossa capilaridade, mas também no conhecimento do consumidor local e na nossa rapidez e profundidade em atender às suas necessidades. Dentro deste contexto, temos a missão e a propriedade necessárias para alavancar o B-Beauty nos próximos anos, e ninguém melhor que a belong be para nos apoiar nessa jornada”, diz Sabrina.