Os americanos continuam comprando ações, mesmo com a forte queda dos papéis ligados à inteligência artificial. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, fundos de índice (ETFs) e fundos mútuos que acompanham ações dos Estados Unidos receberam mais de US$ 450 bilhões em recursos novos em 2026, a caminho de um recorde, de acordo com dados da EPFR analisados pelo Deutsche Bank.

O dinheiro seguiu entrando mesmo no último mês, quando a tese da IA desandou, num período de oscilações bruscas influenciado pelas eleições de meio de mandato nos EUA e pela crise envolvendo o conselho da Nvidia e acusações de espionagem. Até 18 de novembro, mais de US$ 141 bilhões entraram em fundos de ações americanas no mês, mesmo com o S&P 500 recuando 3,4% no período.

"A queda foi respondida com entradas enormes em fundos de ações dos EUA", disse Parag Thatte, estrategista do Deutsche Bank, ao jornal.

Exposição recorde das famílias americanas à bolsa

Esse apetite durante o atual ciclo de alta, que completou quatro anos em outubro, deixou as famílias americanas mais expostas à bolsa do que nunca. As ações já representam mais de 40% dos ativos financeiros dos lares dos EUA, recorde em dados que vão até os anos 1950, segundo Ed Clissold, estrategista-chefe da Ned Davis Research.

Os fundos de ações americanas tiveram mais entradas do que saídas por 13 meses seguidos até setembro, a maior sequência na série da EPFR, que começa em 2000. Parte desse dinheiro entra de forma automática, pelos planos de aposentadoria como o 401(k). Outra parte vem de compras feitas por decisão própria, incluindo a de quem aproveita as quedas para comprar mais.

Três anos seguidos de retornos de dois dígitos, e ganhos ainda maiores nas ações de IA, levaram muitos investidores comuns a dobrar a aposta. Segundo o WSJ, parte da Geração Z trocou a compra da casa própria pela bolsa, usando na bolsa o dinheiro que seria a entrada do imóvel. Já os baby boomers, que há tempos são aconselhados a reduzir o risco, aumentaram a fatia de ações em suas carteiras. Muitos investidores chegaram até a tomar empréstimos para ampliar a exposição neste ano.

Na metade dos anos 1980, menos de 30% das famílias americanas tinham ações, segundo o Federal Reserve de Nova York. No início dos anos 2000, eram mais da metade. Recentemente, a fatia ficou em torno de 56%, segundo a pesquisa de finanças do consumidor do Fed.

Queda das ações de IA testa o investidor

Com o S&P 500 6,7% abaixo do recorde de outubro, muitos americanos entram em suas contas de aposentadoria e encontram perdas. Boa parte se acostumou a recuperações rápidas, como depois do crash da pandemia em 2020 e do "Dia da Libertação" do ano passado, quando as tarifas de Donald Trump provocaram um tombo curto.

Desta vez, a volatilidade já dura semanas. As ações americanas tiveram recentemente uma de suas piores semanas desde março de 2020, muitos papéis ligados à IA caíram mais de 40% em relação às máximas, e o S&P 500 chegou perto de zerar os ganhos do ano. Mesmo depois da alta de 2,3% na sexta-feira, 27, a Nasdaq acumula queda de 13% desde o recorde do início de outubro e segue em território de correção.

Para Thatte, as entradas nos fundos acompanharam de perto uma sequência de bons balanços. Se os investidores passarem a duvidar da capacidade das empresas de continuar gerando lucro, podem parar de comprar.

Boa parte do dinheiro foi para os ETFs, que captaram mais de US$ 880 bilhões em 2026, recorde segundo a State Street Investment Management. Os fundos mútuos, por outro lado, tiveram saídas.

Por que o investidor pessoa física virou peça-chave

As famílias são as maiores detentoras de ações americanas, segundo o Goldman Sachs. Nas próximas semanas, a confiança dos investidores individuais numa recuperação pode ser o que separa o mercado de uma queda mais forte.

"Depois de um banho de sangue de desempenho e de uma forte redução de risco pelos hedge funds em outubro, o apoio dos investidores de varejo é essencial para estabilizar a tese da IA em novembro", escreveu Nikolaos Panigirtzoglou, do JPMorgan, em relatório a clientes.

O efeito pode chegar ao consumo. Economistas da Capital Economics lembram que, entre fevereiro e abril de 2025, uma queda do S&P 500 levou rapidamente a uma redução dos gastos das famílias, num momento em que a guerra comercial de Trump alimentava o medo de recessão. "Há um ciclo de retroalimentação", disse Ed Yardeni, fundador da Yardeni Research, sobre a relação entre bolsa e consumo.

E no Brasil?

No Brasil, a relação das famílias com a bolsa é muito diferente. A pessoa física também ganhou espaço: o número de contas de varejo na B3 chegou a 6,45 milhões em junho de 2026, o maior patamar em cinco anos, e os investidores individuais já detêm 19,5% das ações em circulação, acima da média histórica de 14,9%, segundo relatório do Itaú BBA noticiado pela EXAME.

Mesmo assim, a escala é bem menor que a americana. No terceiro trimestre, a média de pessoas físicas com ações em custódia na B3 foi de 5,8 milhões, segundo o balanço da bolsa, uma parcela pequena da população. Enquanto nos EUA mais da metade das famílias tem ações, o brasileiro historicamente prefere a renda fixa, favorecida pelos juros altos.

Isso não deixa o investidor brasileiro imune ao que acontece em Wall Street. Quem tem ETFs de índices americanos, BDRs de big techs ou fundos com exposição internacional sente diretamente a correção das ações de IA. Além disso, uma eventual retração do consumo nos EUA, como alertam os economistas, tende a pesar sobre o crescimento global e sobre o apetite por risco nos mercados emergentes.