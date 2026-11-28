Bolsa americana: ações já são mais de 40% dos ativos financeiros das famílias dos EUA, recorde desde os anos 1950 (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 17h34.
Os americanos continuam comprando ações, mesmo com a forte queda dos papéis ligados à inteligência artificial. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, fundos de índice (ETFs) e fundos mútuos que acompanham ações dos Estados Unidos receberam mais de US$ 450 bilhões em recursos novos em 2026, a caminho de um recorde, de acordo com dados da EPFR analisados pelo Deutsche Bank.
O dinheiro seguiu entrando mesmo no último mês, quando a tese da IA desandou, num período de oscilações bruscas influenciado pelas eleições de meio de mandato nos EUA e pela crise envolvendo o conselho da Nvidia e acusações de espionagem. Até 18 de novembro, mais de US$ 141 bilhões entraram em fundos de ações americanas no mês, mesmo com o S&P 500 recuando 3,4% no período.
"A queda foi respondida com entradas enormes em fundos de ações dos EUA", disse Parag Thatte, estrategista do Deutsche Bank, ao jornal.
Esse apetite durante o atual ciclo de alta, que completou quatro anos em outubro, deixou as famílias americanas mais expostas à bolsa do que nunca. As ações já representam mais de 40% dos ativos financeiros dos lares dos EUA, recorde em dados que vão até os anos 1950, segundo Ed Clissold, estrategista-chefe da Ned Davis Research.
Os fundos de ações americanas tiveram mais entradas do que saídas por 13 meses seguidos até setembro, a maior sequência na série da EPFR, que começa em 2000. Parte desse dinheiro entra de forma automática, pelos planos de aposentadoria como o 401(k). Outra parte vem de compras feitas por decisão própria, incluindo a de quem aproveita as quedas para comprar mais.
Três anos seguidos de retornos de dois dígitos, e ganhos ainda maiores nas ações de IA, levaram muitos investidores comuns a dobrar a aposta. Segundo o WSJ, parte da Geração Z trocou a compra da casa própria pela bolsa, usando na bolsa o dinheiro que seria a entrada do imóvel. Já os baby boomers, que há tempos são aconselhados a reduzir o risco, aumentaram a fatia de ações em suas carteiras. Muitos investidores chegaram até a tomar empréstimos para ampliar a exposição neste ano.
Na metade dos anos 1980, menos de 30% das famílias americanas tinham ações, segundo o Federal Reserve de Nova York. No início dos anos 2000, eram mais da metade. Recentemente, a fatia ficou em torno de 56%, segundo a pesquisa de finanças do consumidor do Fed.
Com o S&P 500 6,7% abaixo do recorde de outubro, muitos americanos entram em suas contas de aposentadoria e encontram perdas. Boa parte se acostumou a recuperações rápidas, como depois do crash da pandemia em 2020 e do "Dia da Libertação" do ano passado, quando as tarifas de Donald Trump provocaram um tombo curto.
Desta vez, a volatilidade já dura semanas. As ações americanas tiveram recentemente uma de suas piores semanas desde março de 2020, muitos papéis ligados à IA caíram mais de 40% em relação às máximas, e o S&P 500 chegou perto de zerar os ganhos do ano. Mesmo depois da alta de 2,3% na sexta-feira, 27, a Nasdaq acumula queda de 13% desde o recorde do início de outubro e segue em território de correção.
Para Thatte, as entradas nos fundos acompanharam de perto uma sequência de bons balanços. Se os investidores passarem a duvidar da capacidade das empresas de continuar gerando lucro, podem parar de comprar.
Boa parte do dinheiro foi para os ETFs, que captaram mais de US$ 880 bilhões em 2026, recorde segundo a State Street Investment Management. Os fundos mútuos, por outro lado, tiveram saídas.
As famílias são as maiores detentoras de ações americanas, segundo o Goldman Sachs. Nas próximas semanas, a confiança dos investidores individuais numa recuperação pode ser o que separa o mercado de uma queda mais forte.
"Depois de um banho de sangue de desempenho e de uma forte redução de risco pelos hedge funds em outubro, o apoio dos investidores de varejo é essencial para estabilizar a tese da IA em novembro", escreveu Nikolaos Panigirtzoglou, do JPMorgan, em relatório a clientes.
O efeito pode chegar ao consumo. Economistas da Capital Economics lembram que, entre fevereiro e abril de 2025, uma queda do S&P 500 levou rapidamente a uma redução dos gastos das famílias, num momento em que a guerra comercial de Trump alimentava o medo de recessão. "Há um ciclo de retroalimentação", disse Ed Yardeni, fundador da Yardeni Research, sobre a relação entre bolsa e consumo.
No Brasil, a relação das famílias com a bolsa é muito diferente. A pessoa física também ganhou espaço: o número de contas de varejo na B3 chegou a 6,45 milhões em junho de 2026, o maior patamar em cinco anos, e os investidores individuais já detêm 19,5% das ações em circulação, acima da média histórica de 14,9%, segundo relatório do Itaú BBA noticiado pela EXAME.
Mesmo assim, a escala é bem menor que a americana. No terceiro trimestre, a média de pessoas físicas com ações em custódia na B3 foi de 5,8 milhões, segundo o balanço da bolsa, uma parcela pequena da população. Enquanto nos EUA mais da metade das famílias tem ações, o brasileiro historicamente prefere a renda fixa, favorecida pelos juros altos.
Isso não deixa o investidor brasileiro imune ao que acontece em Wall Street. Quem tem ETFs de índices americanos, BDRs de big techs ou fundos com exposição internacional sente diretamente a correção das ações de IA. Além disso, uma eventual retração do consumo nos EUA, como alertam os economistas, tende a pesar sobre o crescimento global e sobre o apetite por risco nos mercados emergentes.