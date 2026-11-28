A escolha dos jurados dos desfiles das escolas de samba do Rio em 2027 mudou. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) adotou um processo seletivo com inscrições abertas, entrevistas e simulações de julgamento, que resultou na escolha de 54 nomes e na maior renovação do corpo de julgadores dos últimos cinco anos.

O presidente da entidade, Gabriel David, detalhou as mudanças em entrevista ao g1.

Segundo ele, mais de mil pessoas se inscreveram na plataforma criada para receber as candidaturas. A lista final já foi apresentada às 12 escolas do Grupo Especial e aprovada por unanimidade, e os nomes devem ser divulgados oficialmente na próxima semana.

O processo aceitava candidatos estrangeiros, mas nenhum dos escolhidos mora fora do Brasil. O grupo reúne profissionais de vários estados.

Como funcionou a seleção dos jurados

Antes, a própria Liesa escolhia os julgadores a partir de critérios internos. Desta vez, qualquer interessado pôde enviar currículo e mostrar conhecimento e experiência nos quesitos que queria avaliar.

Depois das inscrições, a coordenadoria julgadora da Liesa analisou as candidaturas e pré-selecionou um grupo maior que o número de vagas, incluindo pessoas que já tinham julgado carnavais anteriores. Os pré-selecionados foram chamados para entrevistas, que ficaram gravadas na plataforma para consultas futuras e eventuais auditorias.

A seleção teve ainda uma etapa prática inédita: os candidatos assistiram a desfiles e tiveram de dar notas, cada uma com justificativa. A ideia era avaliar, além da formação e da experiência, a capacidade de identificar os aspectos técnicos de uma apresentação e fundamentar as notas. Desde o Carnaval de 2026, o regulamento já exige justificativa técnica para todas as notas dos jurados.

"Às vezes, o julgador tem as características curriculares e acadêmicas necessárias para se enquadrar, mas não tem a capacidade de justificar, de fato, o que observou do desfile", disse Gabriel David ao g1.

Depois do exercício, os candidatos fizeram uma nova entrevista, também registrada na plataforma.

Preparação dos jurados terá curso interno

Até o último Carnaval, a preparação incluía o chamado "tour dos jurados", encontro com presidentes das escolas e artistas para discutir e alinhar os critérios de avaliação. Para 2027, a Liesa prevê uma formação interna, conduzida pela coordenadoria julgadora, com todos os selecionados e conteúdo específico para cada quesito. Em janeiro, haverá outro encontro, desta vez com presidentes, dirigentes e artistas do Carnaval.

Depois disso, os jurados participam do tradicional jantar e do sorteio que define em qual módulo cada um ficará durante os desfiles.

Mudança na divulgação das notas

A leitura das notas também muda. Depois do julgamento, na madrugada de terça para quarta-feira, um sorteio vai definir quais avaliações serão consideradas válidas e lidas ao vivo na apuração da Quarta-Feira de Cinzas, transmitida pela TV Globo.