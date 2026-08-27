'Toy Story 5' finalmente chega ao Disney+: veja a data de estreia no streaming

Depois de conquistar as bilheterias de 2026, "Toy Story 5" finalmente tem data para chegar ao Disney+. A nova aventura de Woody, Buzz e Jessie estará disponível no streaming a partir de 23 de setembro.

A ida ao streaming chega cerca de três meses depois da estreia do filme nos cinemas. No Brasil, a produção da Disney e Pixar chegou às salas em 18 de junho.

Sobre o que é 'Toy Story 5'?

A nova aventura acompanha Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os demais brinquedos diante de um novo desafio: a tecnologia.

Bonnie ganha um tablet chamado Lilypad, que passa a ocupar um espaço importante em sua rotina. O dispositivo possui recursos próprios e apresenta uma nova forma de interação para a criança.

A mudança coloca os brinquedos tradicionais diante de uma questão que acompanha toda a franquia: qual é o lugar deles na vida de uma criança que está crescendo?

O filme é dirigido por Andrew Stanton, responsável por "Procurando Nemo" e "WALL-E", e tem Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack novamente como Woody, Buzz e Jessie. Greta Lee interpreta a voz de Lilypad.

Veja o trailer de 'Toy Story 5'

Animação foi sucesso nos cinemas

O quinto filme da franquia da Pixar já arrecadou US$ 1,12 bilhão nas bilheterias mundiais e ocupa a terceira posição entre as maiores bilheterias de 2026, atrás de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia".

Nos Estados Unidos e no Canadá, o longa soma US$ 478 milhões. No Brasil, "Toy Story 5" arrecadou US$ 34,5 milhões e aparece como o segundo filme mais visto do ano, atrás apenas de "Um Novo Dia".