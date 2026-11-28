A tradicional Parada de Ação de Graças da Macy’s celebrou seu centenário neste sábado 28, em Manhattan, Nova York, com uma edição histórica. Pela primeira vez em seus 100 anos de existência, o evento precisou ser adiado devido às condições climáticas. Inicialmente previsto para quinta-feira, data do feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos, o desfile foi transferido após uma tempestade acompanhada de chuvas intensas e ventos fortes.

A celebração começou às 8h30, sob tempo seco e temperaturas amenas, e percorreu aproximadamente 4 quilômetros entre o Upper West Side e a Herald Square. Ao longo do trajeto, o público acompanhou 100 balões, entre personagens clássicos e estreias, além de carros alegóricos e apresentações de bandas marciais.

A programação musical também manteve boa parte dos artistas originalmente escalados, com algumas novidades. LL Cool J e Gloria Gaynor foram acrescentados à lista de atrações, reforçando a celebração do centenário.

Um dos momentos especiais da edição foi a homenagem a Fiona, hipopótamo do Zoológico de Cincinnati que morreu neste mês. O animal foi representado em um dos balões do desfile, enquanto os integrantes da equipe responsável pela homenagem utilizaram broches roxos em sua memória.

1 /6 Imagens da Parada de Ação de Graças da Macy’s, em Nova York (Macy’s 100th Parade 5)

2 /6 Imagens da Parada de Ação de Graças da Macy’s, em Nova York (Macy’s 100th Parade 2)

3 /6 Imagens da Parada de Ação de Graças da Macy’s, em Nova York (Macy’s 100th Parade 7)

4 /6 Imagens da Parada de Ação de Graças da Macy’s, em Nova York (Macy’s 100th Parade 6)

5 /6 Imagens da Parada de Ação de Graças da Macy’s, em Nova York (Macy’s 100th Parade 4)

6/6 Imagens da Parada de Ação de Graças da Macy’s, em Nova York (Macy’s 100th Parade 8)

A mudança de data, no entanto, trouxe desafios logísticos para a organização e os participantes. As equipes da Macy’s precisaram esvaziar os balões, armazená-los e realizar novamente os preparativos para garantir que estivessem prontos para o sábado. Algumas bandas visitantes também enfrentaram despesas extras com hospedagem e deslocamento. A Million Dollar Band, da Universidade do Alabama, por exemplo, precisou retornar para casa para participar do Iron Bowl, tradicional jogo de futebol americano universitário.

Em entrevista, Will Coss, produtor executivo da Macy’s Studios, destacou que a segurança dos participantes e do público foi o principal critério para a decisão. Segundo ele, apesar dos transtornos provocados pela alteração, o adiamento foi a escolha correta diante das condições meteorológicas.