Atriz indígena acusa 'Avatar' de usar seu rosto sem autorização

A atriz indígena Q’orianka Kilcher entrou com um processo contra o diretor James Cameron e a Disney por um suposto uso indevido de sua imagem na criação de Neytiri, personagem central da franquia Avatar. Segundo a ação, os traços faciais da atriz teriam servido como base para o visual da personagem sem autorização ou compensação financeira.

Acusação de uso indevido de imagem

Kilcher, conhecida por interpretar Pocahontas em "O Novo Mundo", de 2005, afirma que uma fotografia sua aos 14 anos foi utilizada pela equipe de Cameron durante o processo de criação de Neytiri. A personagem ganhou vida nos cinemas por meio da atuação de Zoe Saldaña.

De acordo com os documentos do processo, o rosto da atriz teria sido reproduzido em esboços, modelos digitais e materiais de produção compartilhados entre empresas de efeitos visuais envolvidas no longa. A ação também cita estúdios parceiros e companhias responsáveis pela finalização visual da franquia.

Entre as provas apresentadas na Justiça está um esboço original de Avatar desenhado por James Cameron (Reprodução)

Visita aos estúdios

Segundo o processo, Q’orianka Kilcher encontrou James Cameron poucos meses após a estreia de Avatar, em 2009, durante um evento beneficente. Na ocasião, o diretor teria a convidado pessoalmente para conhecer seu escritório.

Cerca de uma semana depois, ao chegar ao local, Cameron não estava presente. Ainda assim, um integrante da equipe entregou à atriz um esboço emoldurado produzido pelo cineasta, acompanhado de um bilhete manuscrito.

“Sua beleza foi minha inspiração inicial para Neytiri. Pena que você estava gravando outro filme. Da próxima vez.”

Naquele momento, Kilcher afirma ter interpretado a mensagem apenas como um elogio ou até um comentário relacionado a uma possível escalação. Segundo ela, a dimensão do caso só se tornou clara anos depois.

“Nunca imaginei que alguém em quem eu confiava usaria meu rosto de forma sistemática como parte de um processo elaborado de design, integrando-o a um pipeline de produção sem meu conhecimento ou consentimento. Isso cruza uma linha grave. Isso é errado”, declarou a atriz.

Q'orianka Kilcher em "O Novo Mundo" de 2005 (Reprodução/Warner Bros.)

Atriz se deu conta da gravidade recentemente

O caso ganhou ainda mais repercussão após a circulação de um vídeo em que Cameron menciona Kilcher como inspiração para a aparência de Neytiri. A atriz afirma que só percebeu a dimensão do uso de sua imagem depois da repercussão dessa gravação nas redes sociais.

Segundo a defesa da artista, o caso ultrapassa uma simples referência estética e envolve exploração comercial da identidade biométrica de uma jovem indígena. Os advogados argumentam que a franquia, frequentemente associada a discursos de preservação cultural e ambiental, teria se beneficiado da imagem da atriz sem qualquer reconhecimento oficial.

A ação pede indenização financeira, participação nos lucros gerados pelo uso da imagem e medidas judiciais para impedir novas utilizações sem autorização. Até o momento, representantes de Cameron e da Disney não comentaram publicamente o processo.