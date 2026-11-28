O Paredão que eliminou Felipe Prior do "Big Brother Brasil 20" recebeu 1.532.944.337 votos em março de 2020. A disputa com Manu Gavassi e Mari Gonzalez entrou para o Guinness World Records como a maior votação do público registrada por um programa de televisão. Manu e Mari seguiram no jogo.

A edição seguinte colocou quatro berlindas entre as cinco mais votadas. Rodolffo disputou três delas em sequência: viu Carla Diaz e Sarah Andrade saírem antes de ser eliminado no Paredão contra Caio Afiune e Gil do Vigor. O ranking considera os totais divulgados pela Globo para votações de eliminação.

1. Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez — 1,53 bilhão de votos

O décimo Paredão do "BBB 20" concentrou a disputa entre Prior e Manu. O arquiteto saiu com 56,73% dos votos, enquanto a cantora recebeu 42,51%. Mari ficou com 0,76%. A votação superou em mais de 878 milhões de votos a segunda colocada do ranking.

2. Juliette, Rodolffo e Sarah Andrade — 654,4 milhões de votos

A berlinda que tirou Sarah do "BBB 21" somou 654.386.216 votos. Ela recebeu 76,76%, contra 22% de Rodolffo e 1,24% de Juliette, que viria a vencer a temporada. Foi o Paredão mais votado daquela edição.

3. Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo — 535,7 milhões de votos

Com 535.713.590 votos, o Paredão terminou com 0,51 ponto percentual de diferença entre Carla e Rodolffo. A atriz foi eliminada com 44,96%, o cantor recebeu 44,45% e Fiuk ficou com 10,59%. Foi a menor diferença entre o eliminado e o segundo mais votado nas cinco berlindas da lista.

4. Camilla de Lucas, Gil do Vigor e Juliette — 514 milhões de votos

Gil deixou o "BBB 21" em quarto lugar após receber 50,87% dos votos. Camilla ficou perto de sair, com 47,65%, enquanto Juliette teve 1,48%. As duas avançaram à final com Fiuk e terminaram a edição em segundo e primeiro lugar, respectivamente.

5. Caio Afiune, Gil do Vigor e Rodolffo — 416,9 milhões de votos

No terceiro Paredão seguido, Rodolffo foi eliminado com 50,48%. Caio recebeu 44,09%, e Gil ficou com 5,43%. A votação garantiu o quinto lugar por cerca de 300 mil votos a mais que a berlinda entre Gizelly Bicalho, Guilherme Napolitano e Pyong Lee, do "BBB 20".

O que mudou na votação do 'BBB'?

O "BBB 24" introduziu o Voto Único, limitado a um por CPF em cada Paredão, ao lado do Voto da Torcida, que permite votar quantas vezes o usuário quiser.

No "BBB 26", a eliminação de Jonas Sulzbach registrou mais de 4 milhões de votos por CPF e mais de 353 milhões de votos no total. Na ocasião, a Globo anunciou a maior votação em números absolutos desde a adoção dos dois formatos.

Quando começa o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição vai reunir Pipocas, Camarotes e Veteranos e tem previsão de 100 dias de confinamento.

A disputa por vagas começa antes da estreia. De 8 a 10 de janeiro, o público acompanha a seleção de parte dos Pipocas em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do país. Os candidatos também vão disputar vantagens que poderão usar no jogo.