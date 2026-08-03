‘Homem-Aranha 5’ vai acontecer? Tom Holland revela planos para novo filme

O futuro do Homem-Aranha de Tom Holland voltou ao centro das atenções após a estreia histórica de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

Com o longa alcançando US$ 927 milhões mundialmente em seu primeiro fim de semana, o ator e Zendaya já foram questionados sobre a possibilidade de retornar para um quinto filme.

Tom Holland comenta futuro como Homem-Aranha

Em entrevista ao canal Seriously, Holland afirmou que gostaria de continuar interpretando Peter Parker e confirmou que uma nova aventura está entre as possibilidades discutidas para o personagem. O ator, porém, explicou que os próximos passos ainda precisam ser definidos.

"Adoraríamos. Está nos planos, mas está um pouco incerto no momento", afirmou Holland. O astro acrescentou estar confiante de que o futuro do Homem-Aranha será positivo.

Zendaya, que interpreta MJ na franquia, também comentou sobre a possibilidade de um quinto longa. A atriz demonstrou confiança na participação de Holland nas decisões sobre os próximos passos do personagem. "Vai ser ótimo. Tom vai garantir isso", declarou.

Futuro do Homem-Aranha está em discussão

Relatos sobre um possível "Homem-Aranha 5" circulam há algum tempo. Em junho, o insider Alex Perez afirmou que a Marvel já trabalhava nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma continuação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O projeto ainda não recebeu anúncio oficial.

Holland também indicou anteriormente que enxerga "Homem-Aranha: Um Novo Dia" como o começo de um novo capítulo para sua versão de Peter Parker. O ator interpreta o herói no Universo Cinematográfico da Marvel desde "Capitão América: Guerra Civil", de 2016.

Tudo sobre "Homem-Aranha: Um Novo Dia"

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" acompanha Peter Parker em uma realidade na qual todos esqueceram sua identidade. Vivendo cada vez mais dedicado à rotina como Homem-Aranha, o protagonista enfrenta uma nova ameaça enquanto passa por transformações genéticas.

Além de Holland e Zendaya, o elenco conta com Jacob Batalon novamente como Ned Leeds. Sadie Sink integra a franquia como Jean Grey, enquanto Jon Bernthal é o Justiceiro e Mark Ruffalo retorna como Bruce Banner/Hulk.

Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", assume a direção. O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, dupla responsável por "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".

"Um Novo Dia" conta com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 329 críticas publicadas até o momento. Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas.

Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%) e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (91%).