O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado, 28, que aceitaria abrir mão temporariamente do poder em um governo de união liderado por Gadi Eisenkot. Segundo a agência Reuters, o gesto é mais um sinal de que o ex-chefe militar pode estar perto de formar uma coalizão com apoio da oposição para tirar Netanyahu do cargo.

Em comunicado, Netanyahu afirmou que deveria ser ele a liderar o governo, mas que, "diante da magnitude da ameaça existencial e da possibilidade de que seja formado um governo incapaz de lidar com esse perigo", sua "responsabilidade como líder" exigia que ele "deixasse tudo de lado".

Depois do anúncio, Eisenkot disse ter conversado com todos os líderes partidários de seu bloco. Em seguida, o Likud informou que os dois falaram por telefone e marcaram uma reunião para as 10h de domingo, 29.

Pressão sobre Netanyahu

O anúncio expõe a pressão sobre o político que está há mais tempo no poder na história de Israel, enquanto Eisenkot reúne apoio de possíveis parceiros. A proposta de Netanyahu é um revezamento entre os dois partidos, começando por Eisenkot. O Likud e o Yashar, de Eisenkot, são as duas maiores bancadas do Knesset, o Parlamento israelense, desde a eleição de 27 de outubro, que não deu maioria a nenhum dos dois blocos.

O presidente israelense encarregou Eisenkot de formar o governo. O prazo vai até 6 de dezembro e pode ser prorrogado por 14 dias. Nesta semana, ele assinou acordos de coalizão com os Democratas, de esquerda, e com o Israel Beiteinu, de direita. Mesmo assim, os três partidos juntos ainda não têm a maioria necessária no Parlamento.

O triplo dilema de Eisenkot

Para chegar à maioria, Eisenkot tem três caminhos, todos com custos políticos.

O primeiro é se aliar aos partidos ultraortodoxos. Eles rejeitam uma de suas principais promessas de campanha: o alistamento militar obrigatório para todos, inclusive os religiosos, que hoje são isentos.

O segundo é o pacto com Netanyahu, num governo de união em que blocos rivais dividem o poder em rodízio, como o premier aceitou agora, aparentemente em posição mais fraca. O obstáculo é que Eisenkot promete abrir uma investigação sobre o 7 de Outubro, que teria o próprio Netanyahu como alvo. O ataque do Hamas matou 1.200 pessoas em Israel e deu início à guerra na Faixa de Gaza. Além disso, aliados dos Democratas e do Israel Beiteinu não querem governar ao lado do premier.

O terceiro é aceitar o apoio dos partidos árabes, que conquistaram um recorde de 19 cadeiras e poderiam garantir maioria ao bloco anti-Netanyahu. Eisenkot, porém, evita falar sobre esse cenário, malvisto por parte importante do eleitorado judeu e de seus aliados.

Neste sábado, Mansour Abbas, líder do Ra'am, principal partido árabe, classificou o Hamas como organização terrorista, uma das condições impostas por Eisenkot para um eventual acordo com as legendas árabes. "Para mim, essa questão está resolvida há tempos. Condenamos esses atos e deixamos claro que foram atos terroristas", disse ao Canal 12.