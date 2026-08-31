Norman Reedus ganha papel em nova série após 'The Walking Dead'

Norman Reedus vai trocar o apocalipse zumbi pela espionagem em seu próximo projeto para a televisão. O ator entrou para o elenco de "Disavowed", nova série de ação da Apple TV estrelada por James Marsden.

A escalação acontece em um momento de transição na carreira de Reedus. Depois de 16 anos interpretando Daryl Dixon no universo de "The Walking Dead", o ator encerrou as gravações da quarta e última temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon", prevista para chegar ao streaming em 2027. A temporada terá oito episódios.

Nova fase para Norman Reedus

Em "Disavowed", Reedus terá um papel ainda mantido em segredo. O protagonista será James Marsden, que interpreta Brad Griffin, um experiente agente da CIA demitido enquanto participa da busca internacional por um assassino responsável pela morte de um colega.

Fora da agência e desacreditado no meio da inteligência, Griffin decide perseguir por conta própria o criminoso, que tem uma recompensa federal de US$ 15 milhões pela captura. A série foi encomendada pela Apple TV em maio, a partir de uma ideia original de Art Marcum e Matt Holloway, roteiristas de "Homem de Ferro" e "Uncharted: Fora do Mapa".

Fim de uma era em 'The Walking Dead'

A chegada a "Disavowed" ganha peso por acontecer pouco depois do encerramento de um dos papéis mais importantes da carreira de Reedus. Daryl Dixon apareceu pela primeira vez em "The Walking Dead" em 2010 e se tornou um dos personagens centrais da franquia.

Após o fim da série original, em 2022, Reedus continuou como protagonista do derivado "The Walking Dead: Daryl Dixon". A quarta temporada será a última e tem estreia prevista para 2027.

O novo trabalho, portanto, coloca Reedus em uma produção que também aposta na ação, mas em um universo diferente daquele que marcou sua trajetória recente. Ainda não há data de estreia anunciada para "Disavowed" nem informações sobre o personagem que será interpretado pelo ator.

Quem está por trás da série

Além de Marcum e Holloway, a produção terá Tom Spezialy e James Marsden como produtores executivos. Michelle MacLaren, conhecida por dirigir episódios de séries como "Breaking Bad" e "Better Call Saul", comandará os dois primeiros episódios e também será produtora executiva.

A série é produzida pela Apple Studios em parceria com a Blue Marble Pictures, responsável também por "Pachinko".