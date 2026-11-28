A Globo e a CazéTV confirmaram neste sábado, 28, um acordo com a Fifa para transmitir a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes anual da entidade, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. O torneio terá a participação do Palmeiras, que venceu o Estudiantes por 1 a 0 e conquistou a Libertadores neste sábado, em Montevidéu.

Os direitos foram comprados antes mesmo da final. A Globo, porém, só exibiria o torneio na TV aberta se o time brasileiro fosse campeão.

A Globo vai transmitir os jogos na TV aberta, no SporTV e na GE TV. As partidas também serão exibidas pela CazéTV, projeto esportivo de Casimiro Miguel em parceria com a Livemode.

Os adversários do Palmeiras no Catar

O torneio começa em 9 de dezembro, uma quarta-feira, no Catar. Na estreia, o Palmeiras enfrenta o Toluca, do México, no chamado Dérbi das Américas, no Estádio Jassim Bin Hamad. No time mexicano joga o zagueiro Luan, ex-Palmeiras. O jogo será apenas três dias depois da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, marcada para 6 de dezembro, em Brasília.

Se passar pelos mexicanos, o Palmeiras enfrenta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em 12 de dezembro, pela Copa Challenger da Fifa, no mesmo estádio.

Se chegar à final, o time alviverde vai encarar o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, às 13h (de Brasília) do dia 16 de dezembro. No ano passado, o PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na decisão do torneio.