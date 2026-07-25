Esse é o estilista mais requisitado de Hollywood — e ele veste Zendaya

Law Roach: a mente por trás do visual de Zendaya (Getty Images)
Repórter de Casual
Publicado em 25 de julho de 2026 às 14h57.
Última atualização em 25 de julho de 2026 às 15h18.
Ser um nome de destaque nos bastidores de Hollywood exige estratégia. É algo que não falta em Law Roach, o estilista americano de 47 anos que tem sido o principal nome nos tapetes vermelhos dos últimos anos.
Eleito o Estilo do Ano pela revista The Hollywood Reporter em 2021 e premiado pelo Council of Fashion Designers of America (CFDA) em 2022, é ele quem assina o visual de nomes como Céline Dion, Anya Taylor-Joy, Ariana Grande e Hunter Schafer. Adepto do method dressing, Roach alinha a escolha de peças recém-saídas da Semana de Alta-Costura aos temas das produções em que suas estrelas atuam — caso de Zendaya, que estampou manchetes com os looks nos tapetes vermelhos de Duna: Parte 2, Homem-Aranha: Um Novo Dia e A Odisseia.
Nascido em Chicago, o estilista estudou psicologia na Chicago State University e teve criação pela avó. A relação com a moda começou na infância, durante visitas a brechós e lojas de segunda mão, onde aprendeu a identificar peças de acervo. No final da década de 1990, fundou a loja Deliciously Vintage no bairro de Pilsen, em parceria com Siobhan Strong. O empreendimento ganhou projeção no mercado após a venda de itens de arquivo para o rapper Kanye West.
A virada na carreira ocorreu após a mudança para Los Angeles, quando recebeu o chamado para trabalhar com Zendaya, então uma atriz de 14 anos do Disney Channel. A parceria estabeleceu um modelo de gestão de imagem de longo prazo em Hollywood, com produções coordenadas para tapetes vermelhos, premiações e capas de revista.
O processo de trabalho de Roach dispensa croquis. A atuação foca na seleção de proporções, cores, adequação temática e narrativa para cada aparição pública. Na primeira aparição de Zendaya em uma estreia de cinema, em Los Angeles, o estilista utilizou o direcionamento de postura para atrair a atenção da imprensa.
"Ouvimos o obturador das câmeras. Eu disse no ouvido dela: 'Eles não estão fotografando você porque você é uma celebridade. Eles estão fotografando você porque você é bonita'. Era a verdade. Quatro fotógrafos viraram seis; seis viraram dez. A elegância que nós dois sabíamos que ela possuía se tornou mais proeminente", disse Law Roach, sobre o início da parceria com a atriz, ao Los Angeles Time.
A aliança de mais de uma década estabelece paralelos com parcerias históricas da moda, a exemplo da relação entre o estilista Hubert de Givenchy e a atriz Audrey Hepburn.
Além do trabalho com acervos de moda, Roach expandiu a presença para a televisão. O profissional atuou como jurado nas bancadas dos programas America's Next Top Model, Legendary (HBO Max), RuPaul's Drag Race e Project Runway.
Em março de 2023, o estilista anunciou a aposentadoria das atividades de figurino nas redes sociais. Na época, citou o desgaste com a política interna da indústria da moda e narrativas de bastidores. Em entrevistas posteriores, explicou que a decisão envolveu esgotamento profissional e o luto pela morte do sobrinho de 3 anos, ocorrida no final de 2021.
"Eu estava apenas cansado. Não tive tempo nem de lamentar", disse ele ao jornal New York Times.
Durante o período fora das grandes produções, ele manteve o atendimento exclusivo a Zendaya e lançou o livro Como Construir um Ícone Fashion – Notas sobre Confiança do Único Arquiteto de Imagem do Mundo, obra em que detalha a trajetória e apresenta diretrizes sobre autoconfiança.
O retorno ao mercado de figurino ocorreu em abril de 2025, com o anúncio da parceria com a atriz Ryan Destiny. Em maio de 2026, assumiu a direção de figurino para a turnê mundial Eternal Sunshine Tour, da cantora Ariana Grande, além de assinar produções para Lauren Sánchez Bezos.
Diante do volume de solicitações para consultoria de imagem entre Los Angeles e Paris, o profissional atua com uma lista restrita de clientes: "tenho dito não a muitas pessoas. Exceto Zendaya, Taylor-Joy, Lohan e Schafer."