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Melhores do ESG: Grupo Fleury é a empresa do ano; veja demais vencedores por setor

Em sua 26ª edição, premiação estreia critério financeiro inédito e mostra que o tempo das boas intenções sem entrega chegou ao fim

Melhores do ESG: Grupo Fleury foi reconhecida como a empresa do ano (Eduardo Frazão/EXAME/Divulgação)

Melhores do ESG: Grupo Fleury foi reconhecida como a empresa do ano (Eduardo Frazão/EXAME/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de maio de 2026 às 21h45.

Reconhecer as melhores iniciativas em ESG é um desafio que a EXAME assume há mais de duas décadas. O resultado desta edição reflete um momento em que a sustentabilidade deixou de ser área isolada para se tornar critério central de negócio.

O Grupo Fleury, empresa do ano no Melhores do ESG 2026, é a amostra mais concreta dessa virada: uma organização centenária que faz da consistência entre discurso e entrega sua principal vantagem competitiva.

Fundado em 1926, o Fleury chega ao centenário com receita bruta de 9 bilhões de reais e lucro líquido de 612,8 milhões; números que convivem com uma agenda socioambiental de metas verificáveis e consequências financeiras reais.

A mais emblemática delas foi a emissão, em 2021, de 1 bilhão de reais em debêntures atreladas a um compromisso explícito: alcançar 1 milhão de usuários das classes C, D e E sem plano de saúde. A meta cumprida com folga, registrando 1,8 milhão de pessoas atendidas, dois anos antes do vencimento.

Jeane Tsutsui, CEO da companhia, resume a lógica que sustenta esse desempenho: "O fundamental é incorporar as práticas ESG ao modelo de negócio para que ele se torne sustentável, de forma que isso reduza custos, engaje as pessoas e traga resultado."

Uma postura que exige expor compromissos a riscos reais. E que é, justamente por isso, o que distingue as organizações verdadeiramente engajadas com o futuro.

A metodologia da premiação, desenvolvida em parceria com o Ibmec, incorporou nesta edição uma camada de avaliação financeira inédita.

Além das análises quantitativa e qualitativa já consolidadas, passa a confrontar estratégias declaradas com implementação real e resultados mensuráveis para acionistas e sociedade.

Conheça as vencedoras do Melhores do ESG de 2026 em 15 categorias:

Agronegócio SLC Agrícola

Alimentos e Bebidas Ambev

Atacado, varejo e e-commerce RD Saúde

Bens de capital e eletroeletrônicos Randoncorp

Construção civil e imobiliário Allos

Energia Equatorial Energia

Farmacêutico e Beleza Grupo Boticário

Mineração, siderurgia e metalurgia Gerdau

Moda e vestuário Riachuelo

Papel, celulose e produtos florestais Suzano

Saneamento e meio ambiente Orizon

Saúde e serviços de saúde Fleury

Telecomunicações, tecnologia e mídia Vivo

Transporte e logística Motiva

Acompanhe tudo sobre:Melhores do ESG

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