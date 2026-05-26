Melhores do ESG: Grupo Fleury é a empresa do ano; veja demais vencedores por setor

Melhores do ESG: Grupo Fleury foi reconhecida como a empresa do ano (Eduardo Frazão/EXAME/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de maio de 2026 às 21h45.
Reconhecer as melhores iniciativas em ESG é um desafio que a EXAME assume há mais de duas décadas. O resultado desta edição reflete um momento em que a sustentabilidade deixou de ser área isolada para se tornar critério central de negócio.
O Grupo Fleury, empresa do ano no Melhores do ESG 2026, é a amostra mais concreta dessa virada: uma organização centenária que faz da consistência entre discurso e entrega sua principal vantagem competitiva.
Fundado em 1926, o Fleury chega ao centenário com receita bruta de 9 bilhões de reais e lucro líquido de 612,8 milhões; números que convivem com uma agenda socioambiental de metas verificáveis e consequências financeiras reais.
A mais emblemática delas foi a emissão, em 2021, de 1 bilhão de reais em debêntures atreladas a um compromisso explícito: alcançar 1 milhão de usuários das classes C, D e E sem plano de saúde. A meta cumprida com folga, registrando 1,8 milhão de pessoas atendidas, dois anos antes do vencimento.
Jeane Tsutsui, CEO da companhia, resume a lógica que sustenta esse desempenho: "O fundamental é incorporar as práticas ESG ao modelo de negócio para que ele se torne sustentável, de forma que isso reduza custos, engaje as pessoas e traga resultado."
Uma postura que exige expor compromissos a riscos reais. E que é, justamente por isso, o que distingue as organizações verdadeiramente engajadas com o futuro.
A metodologia da premiação, desenvolvida em parceria com o Ibmec, incorporou nesta edição uma camada de avaliação financeira inédita.
Além das análises quantitativa e qualitativa já consolidadas, passa a confrontar estratégias declaradas com implementação real e resultados mensuráveis para acionistas e sociedade.
Conheça as vencedoras do Melhores do ESG de 2026 em 15 categorias:
Agronegócio SLC Agrícola
Alimentos e Bebidas Ambev
Atacado, varejo e e-commerce RD Saúde
Bens de capital e eletroeletrônicos Randoncorp
Construção civil e imobiliário Allos
Energia Equatorial Energia
Farmacêutico e Beleza Grupo Boticário
Mineração, siderurgia e metalurgia Gerdau
Moda e vestuário Riachuelo
Papel, celulose e produtos florestais Suzano
Saneamento e meio ambiente Orizon
Saúde e serviços de saúde Fleury
Telecomunicações, tecnologia e mídia Vivo
Transporte e logística Motiva