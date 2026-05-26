Micron passa pela primeira vez da casa do US$ 1 trilhão em valor de mercado

A Micron ultrapassou pela primeira vez o valor de mercado de US$ 1 trilhão nesta terça-feira após suas ações dispararem 19%, impulsionadas pela forte demanda por chips de memória destinados à inteligência artificial.

Segundo a CNBC, a valorização veio na sequência de um relatório do UBS, que triplicou o preço-alvo das ações, passando de US$ 535 para US$ 1.625, citando oportunidades de acordos de longo prazo com preços parcialmente fixados.

“O mercado deve começar a atribuir um múltiplo mais ‘normal’ ao papel, e a Micron tende a continuar sua reavaliação positiva à medida que surgirem mais detalhes sobre as mudanças estruturais que a inteligência artificial tem provocado em todo o setor de memória”, destacou o banco.

O novo preço-alvo indica que as ações podem mais do que dobrar em relação ao fechamento da última sexta-feira.

Corrida da IA

A Micron faz parte de uma nova geração de fabricantes de chips que vêm se beneficiando da fase mais recente da corrida pela inteligência artificial. Investidores têm concentrado recursos em empresas ligadas a unidades centrais de processamento (CPUs) e memórias, essenciais para executar e processar cargas de trabalho avançadas — um mercado que antes era amplamente dominado pela Nvidia.

A demanda acelerada por IA provocou um déficit global de memória, que fabricantes como Micron enfrentam dificuldades para suprir. Esse cenário tem permitido que a empresa, assim como concorrentes como SK Hynix e Samsung, eleve seus preços. No acumulado do ano, as ações da Micron já dispararam 213%.

Há poucas semanas, a empresa havia superado a marca de US$ 700 bilhões em valor de mercado, entrando para o grupo das companhias de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos.

A Intel, que inicialmente ficou atrás na corrida da inteligência artificial, também apresenta forte recuperação, com valorização superior a seis vezes e negociação próxima de suas máximas históricas. A companhia passa por um processo de reestruturação após receber um investimento significativo do governo dos Estados Unidos no último verão.

Outras empresas do setor, como Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD) e Marvell Technology, também atingiram novos recordes de valor de mercado.