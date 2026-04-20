Ana Paula vai ganhar o BBB 26? O que dizem as enquetes

Ana Paula Renault: sister deve ser a vencedora, mostram enquetes (Globo)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 05h01.
Ana Paula Renault deve ser a vencedora do Big Brother Brasil 26é É o que mostram as enquetes mais recentes, divulgadas após a eliminação de Leandro Boneco na noite de domingo, 19, que definiu o Top 3 da temporada. A Grande Final acontece nesta terça-feira, 21.
No Paredão, Ana Paula registrou apenas 4,51% da rejeição do público. Leandro saiu com 52,19% da média dos votos — 50,01% nos Votos Únicos e 57,28% nos Votos da Torcida. Milena ficou com 43,30%.
BBB muda formato de votação para a final; entenda
A enquete do Votalhada da madrugada desta segunda-feira, 20, não deixa dúvida: Ana Paula lidera com folga absoluta. A briga, agora, é pelo segundo lugar.
O levantamento da madrugada do Votalhada mostra vantagem consolidada para a vitória de Ana Paula Renault.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
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