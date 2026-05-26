‘Off Campus’: qual é a ordem correta dos livros que inspiraram a série?

Com o sucesso da adaptação de "Off Campus", muita gente começou a procurar os livros que deram origem à história. A série, baseada nos romances de Elle Kennedy, virou assunto nas redes sociais e reacendeu o interesse pela franquia literária que já era febre entre leitores de romance universitário.

Publicada originalmente entre 2015 e 2016, a saga acompanha um grupo de jogadores de hóquei da fictícia Universidade Briar. Cada livro foca em um casal diferente, mas todos fazem parte da mesma linha narrativa e compartilham personagens recorrentes.

Embora muitos leitores descubram a coleção pela adaptação, a ordem correta faz diferença para acompanhar a evolução das amizades, relacionamentos e acontecimentos que atravessam toda a série.

Confira a sequência oficial dos livros de "Off Campus":

O Acordo (The Deal)

O Erro (The Mistake)

O Jogo (The Score)

A Conquista (The Goal)

Spin-off da saga original

Além dos quatro livros centrais, Elle Kennedy também expandiu o universo com a série “Briar U”, considerada uma continuação indireta de "Off Campus". Os livros mostram novos personagens, mas mantêm conexões com os protagonistas originais.

O primeiro livro da sequência, por exemplo, gira em torno de Fitz e Summer, irmã de Dean Di Laurentis, um dos protagonistas mais populares de “Off Campus”. A continuação ainda expande o universo da Universidade Briar ao apresentar novas amizades, rivalidades e romances conectados aos acontecimentos anteriores.

The Chase: Summer & Fitz

The Risk: Brenna & Jake

The Play: Demi & Hunter

The Dare: Taylor & Connor

Personagens adultos e nova geração

“Campus Diaries” expande o universo de “Off Campus” ao acompanhar os personagens já na vida adulta e apresentar a nova geração da franquia. Em “O Efeito Graham”, os leitores conhecem Gigi Graham, filha de Hannah Wells e Garrett Graham. A série também inclui os livros “A Regra Dixon” e “O Método Charlie”, que continuam explorando as conexões entre antigos e novos personagens.

Além disso, outros títulos derivados seguem os filhos dos casais que marcaram a saga original. Em “Love Song”, Blake Logan, filha de John Logan e Grace Ivers, decide se refugiar na casa de lago da família após um término difícil. Lá, ela reencontra Wyatt Graham, filho de Garrett e Hannah.

Série é sucesso do Prime Video

O sucesso de “Off Campus” já garantiu vida longa para a produção. A Prime Video renovou a série para a segunda temporada antes mesmo da estreia oficial da primeira, no dia 13 de maio, movimento que mostrou a confiança do streaming no potencial da adaptação dos livros de Elle Kennedy.

A primeira temporada acompanha Hannah Wells, uma estudante de música marcada por traumas do passado, e Garrett Graham, principal estrela do time de hóquei da universidade. Os dois fazem um acordo: Hannah ajuda Garrett a melhorar seu desempenho acadêmico, enquanto ele finge ser seu namorado para despertar o interesse do garoto por quem ela é apaixonada. O plano, porém, sai do controle quando a relação entre eles deixa de ser apenas encenação.