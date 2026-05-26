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'A Casa do Dragão' divulga primeiras imagens da 3ª temporada

Série da HBO retorna em junho e promete ampliar disputa entre Pretos e Verdes em Westeros

'A Casa do Dragão': terceira temporada volta a acompanhar a disputa pelo Trono de Ferro em Westeros (HBO Max/Divulgação)

'A Casa do Dragão': terceira temporada volta a acompanhar a disputa pelo Trono de Ferro em Westeros (HBO Max/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 26 de maio de 2026 às 23h03.

A terceira temporada de 'A Casa do Dragão' ganhou novas imagens nesta terça-feira, 26, divulgadas pela Entertainment Weekly, antecipando o avanço dos conflitos entre os Targaryen nos próximos episódios da série derivada de "Game of Thrones".

A nova temporada estreia em 21 de junho na HBO e na HBO Max.

O que esperar da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

Os novos episódios de "A Casa do Dragão" devem aprofundar a guerra civil entre os dois lados da família Targaryen. De um lado estão os Pretos, liderados por Rhaenyra Targaryen, que reivindica o Trono de Ferro como herdeira legítima do rei Viserys I. Do outro estão os Verdes, grupo aliado à rainha Alicent Hightower e ao rei Aegon II, coroado após a morte de Viserys.

A disputa faz parte da chamada “Dança dos Dragões”, conflito central do livro Fogo & Sangue, escrito por George R. R. Martin. A obra narra a história da Casa Targaryen cerca de 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" e mostra como a guerra interna entre os herdeiros da família levou Westeros ao caos.

A terceira temporada deve mostrar o avanço definitivo da guerra, com batalhas em larga escala, alianças políticas, traições e confrontos entre dragões. A HBO também já antecipou que os novos episódios terão sequências maiores de ação e consequências mais pesadas para os principais personagens da disputa pelo Trono de Ferro.

Quem está no elenco?

O elenco principal reúne nomes como:

  • Emma D'Arcy;
  • Matt Smith;
  • Olivia Cooke;
  • Tom Glynn-Carney;
  • Ewan Mitchell;
  • Rhys Ifans.

Série já tem final planejado

A HBO também já confirmou que "A Casa do Dragão" terminará na quarta temporada, prevista para 2028.

Enquanto o segundo capítulo mostrou o agravamento das tensões entre Pretos e Verdes após a morte do rei Viserys I, os novos episódios devem marcar o avanço definitivo da guerra nos Sete Reinos.

Acompanhe tudo sobre:SériesGame of ThronesHBO

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