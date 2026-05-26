'A Casa do Dragão' divulga primeiras imagens da 3ª temporada

A terceira temporada de 'A Casa do Dragão' ganhou novas imagens nesta terça-feira, 26, divulgadas pela Entertainment Weekly, antecipando o avanço dos conflitos entre os Targaryen nos próximos episódios da série derivada de "Game of Thrones".

A nova temporada estreia em 21 de junho na HBO e na HBO Max.

New images from ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 3 have been released. Premiering June 21 on HBO and HBO Max. Source: https://t.co/htnGBwgyMP pic.twitter.com/m5NWDPVT3b — Nexus Point News (@NexusPointNews) May 26, 2026

O que esperar da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

Os novos episódios de "A Casa do Dragão" devem aprofundar a guerra civil entre os dois lados da família Targaryen. De um lado estão os Pretos, liderados por Rhaenyra Targaryen, que reivindica o Trono de Ferro como herdeira legítima do rei Viserys I. Do outro estão os Verdes, grupo aliado à rainha Alicent Hightower e ao rei Aegon II, coroado após a morte de Viserys.

A disputa faz parte da chamada “Dança dos Dragões”, conflito central do livro Fogo & Sangue, escrito por George R. R. Martin. A obra narra a história da Casa Targaryen cerca de 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" e mostra como a guerra interna entre os herdeiros da família levou Westeros ao caos.

A terceira temporada deve mostrar o avanço definitivo da guerra, com batalhas em larga escala, alianças políticas, traições e confrontos entre dragões. A HBO também já antecipou que os novos episódios terão sequências maiores de ação e consequências mais pesadas para os principais personagens da disputa pelo Trono de Ferro.

Quem está no elenco?

O elenco principal reúne nomes como:

Emma D'Arcy;

Matt Smith;

Olivia Cooke;

Tom Glynn-Carney;

Ewan Mitchell;

Rhys Ifans.

Série já tem final planejado

A HBO também já confirmou que "A Casa do Dragão" terminará na quarta temporada, prevista para 2028.

Enquanto o segundo capítulo mostrou o agravamento das tensões entre Pretos e Verdes após a morte do rei Viserys I, os novos episódios devem marcar o avanço definitivo da guerra nos Sete Reinos.