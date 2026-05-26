De 'Thriller' a 'High School Musical': os álbuns mais vendidos entre 1956 e 2025

Durante décadas, um álbum específico conseguiu representar o espírito de sua geração e dominar as vendas ao redor do mundo. Entre musicais da Broadway, clássicos do rock, fenômenos do pop e trilhas sonoras inesquecíveis, a lista dos discos mais vendidos de cada ano funciona como uma viagem pela história da cultura pop.
Qual é o álbum mais tocado do ano em que você nasceu?
O levantamento, feito pela Business Insider, reúne os álbuns que lideraram o mercado entre 1956 e 2006 e mostra como o gosto do público mudou radicalmente ao longo das décadas. Nos anos 1960, trilhas de filmes como "Mary Poppins" e "West Side Story" dominavam as paradas. Já os anos 1980 e 1990 foram marcados pelo auge dos superastros globais, como Michael Jackson, Whitney Houston e Spice Girls.
A lista também revela algumas surpresas. Enquanto muitos imaginam que bandas como The Beatles lideraram todos os anos da década de 1960, houve espaço para fenômenos hoje menos lembrados, como The Monkees e Iron Butterfly. Ao mesmo tempo, discos como "Thriller", "Rumours" e "Hybrid Theory" passaram por gerações e continuam influentes até hoje.
Confira a lista dos álbuns mais ouvidos de 1956 até 2025:
- 1956: Harry Belafonte — "Calypso"
- 1957: "My Fair Lady (Original Broadway Cast)"
- 1958: "My Fair Lady (Original Broadway Cast)"
- 1959: Henry Mancini — "Music from Peter Gunn"
- 1960: "The Sound of Music (Original Broadway Cast)"
- 1961: "Camelot (Original Broadway Cast)"
- 1962: "West Side Story (Soundtrack)"
- 1963: "West Side Story (Soundtrack)"
- 1964: "Hello, Dolly! (Original Broadway Cast)"
- 1965: "Mary Poppins (Original Soundtrack)"
- 1966: Herb Alpert & The Tijuana Brass — "Whipped Cream & Other Delights"
- 1967: The Monkees — "More of The Monkees"
- 1968: The Jimmy Hendrix Experience — "Are You Experienced"
- 1969: Iron Butterfly — "In-A-Gadda-Da-Vida"
- 1970: Simon and Garfunkel — "Bridge over Troubled Water"
- 1971: Andrew Lloyd Webber - "Jesus Christ Superstar"
- 1972: Neil Young — "Harvest"
- 1973: War — "The World Is a Ghetto"
- 1974: Elton John — "Goodbye Yellow Brick Road"
- 1975: Elton John — "Elton John's Greatest Hits"
- 1976: Peter Frampton — "Frampton Comes Alive!"
- 1977: Fleetwood Mac — "Rumours"
- 1978: "Saturday Night Fever: The Original Movie Sound Track"
- 1979: Billy Joel — "52nd Street"
- 1980: Pink Floyd — "The Wall"
- 1981: REO Speedwagon — "Hi Infidelity"
- 1982: Asia — "Asia"
- 1983: Michael Jackson — "Thriller"
- 1984: Michael Jackson — "Thriller"
- 1985: Bruce Springsteen — "Born in the U.S.A"
- 1986: Whitney Houston — "Whitney Houston"
- 1987: Bon Jovi — "Slippery When Wet"
- 1988: George Michael — "Faith"
- 1989: Bobby Brown — "Don't Be Cruel"
- 1990: Janet Jackson — "Janet Jackson's Rhythm Nation 1814"
- 1991: Mariah Carey — "Mariah Carey"
- 1992: Billy Ray Cyrus — "Some Gave All"
- 1993: Whitney Houston/Various Artists — "The Bodyguard: Original Soundtrack Album"
- 1994: Elton John/Hans Zimmer — "The Lion King: Original Motion Picture Soundtrack"
- 1995: Hootie and the Blowfish — "Cracked Rear View"
- 1996: Alanis Morissette — "Jagged Little Pill"
- 1997: Spice Girls — "Spice"
- 1998: James Horner and Celine Dion — "Titanic: Music from the Motion Picture"
- 1999: Backstreet Boys — "Millennium"
- 2000: NSYNC — "No Strings Attached"
- 2001: Linkin Park — "Hybrid Theory"
- 2002: Eminem — "The Eminem Show"
- 2003: 50 Cent — "Get Rich or Die Tryin'"
- 2004: Usher — "Confessions"
- 2005: Mariah Carey — "The Emancipation of Mimi"
- 2006: "High School Musical" (Soundtrack)
- 2007: Josh Groban — "Noël"
- 2008: Lil Wayne — "Tha Carter III"
- 2009: Taylor Swift — "Fearless"
- 2010: Eminem — "Recovery"
- 2011: Adele — "21"
- 2012: Adele — "21"
- 2013: Justin Timberlake — "The 20/20 Experience"
- 2014: Taylor Swift — "1989"
- 2015: Adele — "25"
- 2016: Drake — "Views"
- 2017: Ed Sheeran — "Divide"
- 2018: Drake — "Scorpion"
- 2019: Post Malone — "Hollywood's Bleeding"
- 2020: Lil Baby — "My Turn"
- 2021: Morgan Wallen — "Dangerous: The Double Album"
- 2022: Bad Bunny — "Un Verano Sin Ti"
- 2023: Morgan Wallen — "One Thing at a Time"
- 2024: Taylor Swift — "The Tortured Poets Department"
- 2025: Taylor Swift — "The Life of a Showgirl"