Apenas 9 artistas conseguiram 10 álbuns no topo da Billboard; veja quem são

Apenas nove artistas conseguiram colocar ao menos 10 álbuns diferentes no topo da Billboard 200, principal parada musical dos Estados Unidos. A lista reúne nomes que marcaram diferentes gerações e estilos musicais, do rock clássico ao pop e ao hip-hop.

Criada em 1956, a Billboard 200 acompanha semanalmente os álbuns mais vendidos e consumidos nos EUA, considerando vendas físicas, downloads e streaming. Mesmo décadas após sua criação, alcançar o primeiro lugar continua sendo um dos feitos mais importantes da indústria musical.

Segundo levantamento publicado pelo Business Insider, apenas um grupo seleto conseguiu repetir esse desempenho diversas vezes ao longo da carreira.

Os gigantes da Billboard

The Beatles seguem no topo do ranking com 19 álbuns que alcançaram o primeiro lugar da Billboard 200, marca que permanece imbatível.

O grupo britânico revolucionou o rock e a música pop nos anos 1960 com discos como "Revolver", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" e "Abbey Road". Até mesmo a coletânea 1, lançada décadas após o fim da banda, chegou ao topo da parada.

Entre artistas solo, Taylor Swift e Drake aparecem empatados com 15 discos número 1.

Taylor Swift se tornou um dos maiores fenômenos do pop contemporâneo ao dominar vendas físicas e streaming, além de ampliar sua marca com os relançamentos da série “Taylor’s Version”. Seu álbum mais recente a alcançar o topo foi "The Life of a Showgirl".

Já Drake ajudou a transformar o hip-hop e o rap melódico em forças dominantes das plataformas digitais. O artista acumulou números expressivos com discos solo, mixtapes e projetos colaborativos, alcançando recentemente o topo da parada com Iceman.

Outro destaque é Jay-Z, que soma 14 álbuns número 1 e mantém um dos maiores legados da história do rap norte-americano.

A lista também inclui artistas de diferentes estilos musicais, como Eminem, Kanye West e Future, representantes do hip-hop, além do rock de Bruce Springsteen e do pop tradicional de Barbra Streisand.

Além disso, a publicação ainda destaca que Elvis Presley não aparece oficialmente no ranking porque grande parte de seus lançamentos aconteceu antes da criação da Billboard 200 moderna, lançada em 1963.

Os artistas com mais álbuns nº 1 na Billboard 200