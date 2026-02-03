Quem é Juliano Floss no BBB 26: conflitos, estratégia e exposição emocional

Juliano Floss, Camarote do Camarote do BBB 26, tem se destacado na edição por envolvimento direto em conflitos, leitura estratégica das dinâmicas e exposição emocional recorrente.

Ao longo das primeiras semanas, o dançarino deixou de ocupar uma posição discreta para se tornar peça ativa nas formações de paredão e nos embates centrais do jogo.

Na madrugada desta terça-feira, 3, logo após o Sincerão, ele, Babu e Jonas protagonizaram uma briga que colocou várias perspectivas em jogo.

A participação é marcada por alianças com nomes influentes da casa, como Babu Santana, além de uma postura analítica em relação às regras do programa, especialmente nas dinâmicas envolvendo o Big Fone.

Estratégia e leitura do jogo

Juliano chamou atenção ao antecipar o funcionamento da sequência de Big Fones, associando as cores das pulseiras aos poderes envolvidos na formação de paredão. A leitura se confirmou ao longo da semana e reforçou sua imagem como participante atento às regras e disposto a interferir diretamente no andamento do jogo.

A atuação estratégica também ficou evidente quando atendeu um dos Big Fones decisivos e participou da indicação consensual ao paredão ao vivo, ao lado de Babu Santana e Marcelo. O trio optou por indicar Jonas Sulzbach, em uma decisão que movimentou a casa e reposicionou forças internas.

Conflito com Gabriela

O primeiro embate de maior repercussão envolvendo Juliano ocorreu em discussão com Gabriela. O dançarino a classificou como “planta”, o que gerou reação imediata da sister e abriu uma sequência de atritos que se estendeu por diferentes momentos da semana.

As tentativas de conversa não arrefeceram o conflito. Trocas de acusações, provocações verbais e questionamentos sobre exposição e autenticidade ampliaram o desgaste e colocaram Juliano no centro das discussões da casa.

Sincerão e confronto com Sol Vega

Durante o Sincerão, Juliano se envolveu em um confronto direto com Sol Vega ao criticar a forma como a sister se posicionava na dinâmica. A discussão escalou, com acusações pessoais e referências a privilégios e vivências fora do programa.

Após o embate, Juliano ficou visivelmente abalado, chorou e recebeu apoio de aliados, demonstrando impacto emocional com o tom da discussão e com as possíveis repercussões externas.

Discussão com Jonas

Juliano também protagonizou um bate-boca com Jonas Sulzbach em um conflito mais amplo no gramado. A troca de provocações expôs diferenças de postura entre os dois e reforçou a tensão entre veteranos e participantes mais jovens dentro da casa.

Com o acúmulo de conflitos, Juliano passou a verbalizar insegurança em relação à imagem fora do programa. Em conversas com aliados, demonstrou medo de cancelamento, prejuízos à carreira e impacto financeiro, afirmando que sua principal preocupação não são os embates em si, mas a forma como recortes podem ser interpretados pelo público.

O discurso reforça um traço recorrente de sua trajetória no BBB 26: a tensão constante entre jogo, posicionamento público e receio da repercussão nas redes sociais.