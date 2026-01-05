Qual será o prêmio do BBB 26? Relembre a evolução dos valores

BBB 26: Nova edição terá premiação inédita ao vencedor (Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06h19.
O Big Brother Brasil 26, que estreia no dia 12 de janeiro, terá a maior premiação já registrada na história do programa: R$ 3 milhões divulgados oficialmente pela TV Globo.
Desde a estreia do reality em 2002, o prêmio ao vencedor percorreu um longo caminho: começou com R$ 500 mil nas primeiras temporadas, passou por várias mudanças ao longo dos anos e alcançou os valores milionários que hoje se tornaram marca do formato televisivo.
Na primeira fase do programa, campeões como Kleber Bambam e Rodrigo Cowboy receberam R$ 500 mil, valor que perdurou até 2004. A partir de 2005, o prêmio dobrou para R$ 1 milhão e manteve-se assim por vários anos.
Em 2012 houve nova elevação: R$ 1,5 milhão virou o padrão da premiação até 2022, período em que nomes como Juliette Freire e Arthur Aguiar venceram a competição. A década mais recente registrou aumentos mais agressivos, com prêmio chegando a R$ 2,7 milhões na última temporada.
Confira os valores que cada campeão recebeu:
O anúncio oficial do valor para 2026 marca um novo patamar no prêmio do BBB. Além de representar um salto nominal, os R$ 3 milhões serão expostos na sala da casa ao longo de toda a temporada, como elemento motivacional e referência constante para os participantes.