Libertadores 2026: veja onde assistir aos jogos decisivos da última rodada

A fase de grupos da Libertadores 2026 chega ao capítulo final nesta semana. Com confrontos decisivos espalhados pelos três dias de rodada, a competição entra no clima de “temporada final”, reunindo jogos simultâneos, pressão por classificação e disputas abertas até os últimos minutos.

Clubes brasileiros como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro entram em campo em cenários diferentes, mas com o mesmo objetivo: garantir vaga nas oitavas de final. As partidas terão transmissão dividida entre TV aberta, canais esportivos e plataformas de streaming.

Confira onde e quando assistir a cada um dos jogos:

Terça-feira, 26

Grupo A

Flamengo x Cusco

Horário: 21h30

Estádio: Maracanã

Onde assistir: ESPN / Disney+

Estudiantes x Independiente Medellín

Horário: 21h30

Estádio: Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

Onde assistir: ESPN / Disney+

Grupo B

Nacional-URU x Coquimbo Unido

Horário: 21h30

Estádio: Parque Central, Montevidéu (URU)

Onde assistir: Paramount+

Universitario x Tolima

Horário: 21h30

Estádio: Monumental de Lima (PER)

Onde assistir: Paramount+

Grupo G

LDU x Always Ready

Horário: 19h

Estádio: Casa Blanca, Quito (EQU)

Onde assistir: ESPN / Disney+

Lanús x Mirassol

Horário: 19h

Estádio: La Fortaleza, Lanús (ARG)

Onde assistir: Paramount+

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Quarta-feira, 27

Grupo C

Bolívar x Independiente Rivadavia

Horário: 21h30

Estádio: El Tahuichi, Santa Cruz de La Sierra (BOL)

Onde assistir: Paramount+

Fluminense x La Guaira

Horário: 21h30

Estádio: Maracanã

Onde assistir: TV Globo, geTV e ESPN / Disney+

Grupo E

Corinthians x Platense

Horário: 21h30

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: TV Globo, geTV e Paramount+

Peñarol x Santa Fe

Horário: 21h30

Estádio: Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

Onde assistir: Paramount+

Grupo H

Independiente del Valle x Rosario Central

Horário: 19h

Estádio: Banco Guayaquil, Quito (EQU)

Onde assistir: ESPN / Disney+

Libertad x Universidad Central

Horário: 19h

Local: Tigo La Huerta, Assunção (PAR)

Onde assistir: ESPN / Disney+

Quinta-feira, 28

Grupo D

Boca Juniors x Universidad Católica

Horário: 21h30

Estádio: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)

Onde assistir: ESPN / Disney+

Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Estádio: Mineirão

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN / Disney+

Grupo F

Palmeiras x Junior Barranquilla

Estádio: Allianz Parque

Horário: 19h

Onde assistir: Paramount+

Cerro Porteño x Sporting Cristal