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Libertadores 2026: veja onde assistir aos jogos decisivos da última rodada

Rodada final da fase de grupos define classificados e terá jogos exibidos na TV aberta, canais esportivos e streaming

Libertadores: Última rodada movimenta a competição continental com partidas simultâneas e transmissão em múltiplas plataformas ((Foto de Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images))

Libertadores: Última rodada movimenta a competição continental com partidas simultâneas e transmissão em múltiplas plataformas ((Foto de Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images))

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de maio de 2026 às 23h33.

A fase de grupos da Libertadores 2026 chega ao capítulo final nesta semana. Com confrontos decisivos espalhados pelos três dias de rodada, a competição entra no clima de “temporada final”, reunindo jogos simultâneos, pressão por classificação e disputas abertas até os últimos minutos.

Clubes brasileiros como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro entram em campo em cenários diferentes, mas com o mesmo objetivo: garantir vaga nas oitavas de final. As partidas terão transmissão dividida entre TV aberta, canais esportivos e plataformas de streaming.

Confira onde e quando assistir a cada um dos jogos:

Terça-feira, 26

Grupo A

Flamengo x Cusco

  • Horário: 21h30
  • Estádio: Maracanã
  • Onde assistir: ESPN / Disney+

Estudiantes x Independiente Medellín

  • Horário: 21h30
  • Estádio: Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
  • Onde assistir: ESPN / Disney+

Grupo B

Nacional-URU x Coquimbo Unido

  • Horário: 21h30
  • Estádio: Parque Central, Montevidéu (URU)
  • Onde assistir: Paramount+

Universitario x Tolima

  • Horário: 21h30
  • Estádio: Monumental de Lima (PER)
  • Onde assistir: Paramount+

Grupo G

LDU x Always Ready

  • Horário: 19h
  • Estádio: Casa Blanca, Quito (EQU)
  • Onde assistir: ESPN / Disney+

Lanús x Mirassol

Quarta-feira, 27

Grupo C

Bolívar x Independiente Rivadavia

  • Horário: 21h30
  • Estádio: El Tahuichi, Santa Cruz de La Sierra (BOL)
  • Onde assistir: Paramount+

Fluminense x La Guaira

  • Horário: 21h30
  • Estádio: Maracanã
  • Onde assistir: TV Globo, geTV e ESPN / Disney+

Grupo E

Corinthians x Platense

  • Horário: 21h30
  • Local: Neo Química Arena
  • Onde assistir: TV Globo, geTV e Paramount+

Peñarol x Santa Fe

  • Horário: 21h30
  • Estádio: Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)
  • Onde assistir: Paramount+

Grupo H

Independiente del Valle x Rosario Central

  • Horário: 19h
  • Estádio: Banco Guayaquil, Quito (EQU)
  • Onde assistir: ESPN / Disney+

Libertad x Universidad Central

  • Horário: 19h
  • Local: Tigo La Huerta, Assunção (PAR)
  • Onde assistir: ESPN / Disney+

Quinta-feira, 28

Grupo D

Boca Juniors x Universidad Católica

  • Horário: 21h30
  • Estádio: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)
  • Onde assistir: ESPN / Disney+

Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

  • Estádio: Mineirão
  • Horário: 21h30
  • Onde assistir: ESPN / Disney+

Grupo F

Palmeiras x Junior Barranquilla

  • Estádio: Allianz Parque
  • Horário: 19h
  • Onde assistir: Paramount+

Cerro Porteño x Sporting Cristal

  • Estádio: La Nueva Olla, Assunção (PAR)
  • Horário: 19h00
  • Onde assistir: Paramount+
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