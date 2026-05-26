Libertadores 2026: veja onde assistir aos jogos decisivos da última rodada

A fase de grupos da Libertadores 2026 chega ao capítulo final nesta semana. Com confrontos decisivos espalhados pelos três dias de rodada, a competição entra no clima de “temporada final”, reunindo jogos simultâneos, pressão por classificação e disputas abertas até os últimos minutos.
Clubes brasileiros como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro entram em campo em cenários diferentes, mas com o mesmo objetivo: garantir vaga nas oitavas de final. As partidas terão transmissão dividida entre TV aberta, canais esportivos e plataformas de streaming.
Confira onde e quando assistir a cada um dos jogos:
Terça-feira, 26
Grupo A
Flamengo x Cusco
- Horário: 21h30
- Estádio: Maracanã
- Onde assistir: ESPN / Disney+
Estudiantes x Independiente Medellín
- Horário: 21h30
- Estádio: Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
- Onde assistir: ESPN / Disney+
Grupo B
Nacional-URU x Coquimbo Unido
- Horário: 21h30
- Estádio: Parque Central, Montevidéu (URU)
- Onde assistir: Paramount+
Universitario x Tolima
- Horário: 21h30
- Estádio: Monumental de Lima (PER)
- Onde assistir: Paramount+
Grupo G
LDU x Always Ready
- Horário: 19h
- Estádio: Casa Blanca, Quito (EQU)
- Onde assistir: ESPN / Disney+
Lanús x Mirassol
- Horário: 19h
- Estádio: La Fortaleza, Lanús (ARG)
- Onde assistir: Paramount+
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Quarta-feira, 27
Grupo C
Bolívar x Independiente Rivadavia
- Horário: 21h30
- Estádio: El Tahuichi, Santa Cruz de La Sierra (BOL)
- Onde assistir: Paramount+
Fluminense x La Guaira
- Horário: 21h30
- Estádio: Maracanã
- Onde assistir: TV Globo, geTV e ESPN / Disney+
Grupo E
Corinthians x Platense
- Horário: 21h30
- Local: Neo Química Arena
- Onde assistir: TV Globo, geTV e Paramount+
Peñarol x Santa Fe
- Horário: 21h30
- Estádio: Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)
- Onde assistir: Paramount+
Grupo H
Independiente del Valle x Rosario Central
- Horário: 19h
- Estádio: Banco Guayaquil, Quito (EQU)
- Onde assistir: ESPN / Disney+
Libertad x Universidad Central
- Horário: 19h
- Local: Tigo La Huerta, Assunção (PAR)
- Onde assistir: ESPN / Disney+
Quinta-feira, 28
Grupo D
Boca Juniors x Universidad Católica
- Horário: 21h30
- Estádio: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)
- Onde assistir: ESPN / Disney+
Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil
- Estádio: Mineirão
- Horário: 21h30
- Onde assistir: ESPN / Disney+
Grupo F
Palmeiras x Junior Barranquilla
- Estádio: Allianz Parque
- Horário: 19h
- Onde assistir: Paramount+
Cerro Porteño x Sporting Cristal
- Estádio: La Nueva Olla, Assunção (PAR)
- Horário: 19h00
- Onde assistir: Paramount+