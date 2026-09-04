De Cássia Eller a Taylor Hawkins: relembre os shows históricos do Foo Fighters no Brasil

O Foo Fighters está prestes a escrever mais um capítulo de sua história com o público brasileiro. Nesta sexta-feira, 4 de setembro, a banda retorna ao Rock in Rio como headliner do Palco Mundo, sete anos depois de sua última apresentação no festival. Será a sétima passagem do grupo pelo Brasil.

A relação entre o Foo Fighters e o país já rendeu encontros com nomes como Cássia Eller e Joan Jett, pedidos de casamento no palco e uma homenagem especial a Taylor Hawkins, baterista da banda que morreu em 2022.

A primeira vez no Brasil

A estreia do Foo Fighters no país aconteceu no Rock in Rio de 2001. O grupo abriu a noite para o R.E.M. e permaneceu 58 minutos no palco.

A apresentação veio depois de uma tentativa frustrada de estreia em 2000. A banda havia cancelado a participação por discordar da distribuição de ingressos para clientes da empresa patrocinadora.

A noite ainda teve um momento inesperado. Durante a apresentação, Cássia Eller subiu ao palco e abraçou Grohl. O vocalista também comemorou seu aniversário de 32 anos no festival, ao lado da então namorada, Melissa Auf der Maur.

Público de 75 mil pessoas no Lollapalooza

Onze anos depois, o Foo Fighters voltou ao Brasil para a primeira edição do Lollapalooza no país, em 2012.

A banda reuniu cerca de 75 mil pessoas em São Paulo e fez uma apresentação de mais de duas horas e meia. O encerramento teve uma participação especial de Joan Jett, que dividiu o palco com Grohl em "Bad Reputation" e "I Love Rock 'n' Roll".

Dave também enfrentou um problema vocal durante o show. Na época, havia revelado que tinha um cisto na garganta, mas manteve a apresentação até o fim.

Pedidos de casamento viraram tradição

A turnê brasileira de 2015 marcou outra passagem extensa do Foo Fighters pelo país. A banda se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Durante a apresentação paulista, Grohl chamou um jovem casal ao palco para um pedido de casamento.

A cena se repetiu em 2018, quando o grupo voltou ao país para shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, que contou com o Queens of the Stone Age na abertura.

Rock in Rio voltou a receber a banda

Em 2019, o Foo Fighters retornou ao Rock in Rio. O show durou pouco mais de duas horas e teve mais um pedido de casamento de fãs.

Outro momento lembrado daquela noite aconteceu quando Grohl falou sobre sua relação antiga com o Brasil. O músico havia tocado no país em 1994 com o Nirvana, durante o Hollywood Rock, quando tinha 23 anos.

Homenagem a Taylor Hawkins no The Town

A sexta passagem pelo Brasil aconteceu em 2023, no The Town, em São Paulo. O show ocorreu pouco mais de um ano depois da morte de Taylor Hawkins, em março de 2022. A perda do baterista marcou a nova fase do grupo e também apareceu no repertório apresentado no festival.

Uma das músicas mais importantes daquela noite foi "Aurora", faixa do álbum "There Is Nothing Left to Lose", de 1999.

Grohl explicou ao público a escolha da música: "Vamos tocar para sempre essa música, porque era a preferida do Taylor. Gritem pelo Taylor!"

Foo Fighters volta ao Rock in Rio em 2026

Agora, o Foo Fighters retorna ao festival como atração principal da primeira noite do Rock in Rio 2026.

A apresentação acontece nesta sexta-feira, 4 de setembro, no Palco Mundo. A banda chega ao festival celebrando 31 anos de carreira e apresentando a nova fase iniciada com o álbum "Your Favorite Toy", lançado em abril deste ano.

Confira o provável setlist do Foo Fighters no Rock in Rio:

"All My Life" "The Pretender" "Times Like These" "Rope" "Stacked Actors" "My Hero" "Learn to Fly" "These Days" "Walk" "This Is a Call" "No Son of Mine" "Wheels" "Marigold" "Big Me" "La Dee Da" "Run" "Invincible / Seven / One Headlight / Manimal / Tap Dancing in a Minefield" "Monkey Wrench" "Breakout" "The Sky Is a Neighborhood" "Aurora" "Best of You" "Exhausted" "Everlong"

Banda também anunciou shows no Brasil em 2027

Antes mesmo de se apresentar na sexta-feira, o Foo Fighters já tem data para voltar: a banda anunciou, em agosto, dois shows no Brasil para 2027, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e no MorumBIS, em São Paulo, como parte da "Take Cover Tour". Os ingressos já estão à venda e disponíveis na Ticketmaster.