Elenco de 'Rebelde' se despede de Lua Blanco: 'Sempre em nossos corações'

RESUMO ＋ Sophia Abrahão, Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak e Micael Borges homenagearam Lua Blanco, que morreu no domingo, 18, aos 39 anos, após enfrentar um câncer de intestino. Os colegas da versão brasileira de Rebelde relembraram nas redes sociais a convivência com a atriz durante a novela da emissora Record, lançada em 2011.

Os integrantes do elenco da versão brasileira de Rebelde usaram as redes sociais para homenagear Lua Blanco, que morreu no domingo, 18, aos 39 anos. A atriz enfrentava um câncer de intestino nos últimos meses de vida.

Sophia Abrahão, Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak e Micael Borges, que contracenaram com Lua na novela da Record, publicaram mensagens em memória da artista e relembraram os anos de convivência durante a produção, que estreou em 2011.

Arthur Aguiar (Diego)

Ao compartilhar uma foto dos integrantes reunidos durante o velório da atriz, Arthur Aguiar, que interpretou Diego, par romântico de Roberta — personagem de Lua — lamentou que o reencontro do elenco tenha acontecido apenas após a morte da colega. O ator também destacou a importância de demonstrar afeto às pessoas em vida.

"Fomos pegos totalmente de surpresa, a ficha ainda não caiu totalmente, mas a Lua como sempre fez questão de deixar mais uma lição pra gente que é: Faça e fale em vida, o amanhã pode não existir e pode ser tarde demais.Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa dela [...] Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, SIM, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro.Lua, essa foto é uma homenagem nossa pra você."

Sophia Abrahão

Sophia Abrahão, que interpretou Alice em Rebelde, lamentou a morte da colega e relembrou os anos de convivência durante a novela. Em uma publicação nas redes sociais, a atriz afirmou que ainda não conseguiu assimilar a notícia e destacou a importância de Lua em sua trajetória.

“Lua, nem sei muito bem o que dizer…a ficha ainda não caiu e acho que vai demorar pra cair. é muito difícil colocar em palavras tudo o que passa pela cabeça quando penso em você e em tudo o que vivemos juntas.a gente era tão nova, tinha tantos sonhos e, de repente, estava vivendo algo que mudaria nossas vidas para sempre. Foram tantos anos dividindo uma história, tantos momentos, tantas risadas, tantos desafios.. crescemos juntas em meio a tudo aquilo e vivemos coisas que vão estar para sempre guardadas em um lugar muito especial da minha memória e do meu coração.”

Chay Suede (Tomás)

Chay Suede recordou a recepção que recebeu de Lua quando chegou ao Rio de Janeiro, em 2010, antes de participar de um show da banda da atriz.

“Lua, você me recebeu com carinho no Rio, na minha primeira semana toquei antes do show da sua banda no Teatro Odisséia, e isso foi em 2010.Rimos, sofremos,encemos, fomos tão felizes juntos.

Você vai fazer muita falta.Te amo, descanse em paz! “

Mel Fronckowiak (Carla)

Mel Fronckowiak descreveu Lua como uma pessoa intensa, que expressava o que pensava e não deixava mágoas acumuladas. A atriz também destacou a capacidade da colega de reconhecer os próprios erros e pedir desculpas.

“Ela tinha uma força que era difícil entender ou explicar.Falava o que sentia e o que pensava.Parecia que sabia que não tinha tempo a perder.Não levava desaforo pra casa e nem mágoa.Ela tinha a maior nobreza de um ser humano que era saber pedir desculpas e também saber ouvir quando tínhamos que nos desculpar.InteiraFiquei tentando encontrar uma palavra que te resume: inteira.E assim você seguirá, nos nossos corações, nas nossas memórias de juventude, lá longe no céu.”

Micael Borges (Pedro)

Micael Borges publicou um vídeo para prestar sua homenagem. O ator agradeceu pelos momentos que dividiram e enviou condolências à família e aos fãs da artista.

“Gravando esse vídeo aqui rapidinho pra deixar registrado todo o meu carinho, respeito, amor, gratidão por todos os momentos, por toda a nossa história, por tudo que a gente dividiu, criou. Infelizmente recebi essa triste notícia de que nossa amada Lua faleceu, não vou me estender muito até também em respeito aos familiares, meus sentimentos a todos os familiares da Lua, aos fãs, e é isso, acho importante deixar registrado aqui todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu respeito."