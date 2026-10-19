Bolsa Família já permite manter benefício após emprego; veja o que Flávio Bolsonaro propõe mudar

RESUMO ＋ Daniella Marques, coordenadora do núcleo econômico da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 19, que um eventual governo do parlamentar manteria o programa Bolsa Família por dois anos para quem obtivesse emprego formal ou abrisse um negócio. A proposta inclui retorno automático ao auxílio, mas não detalha valores nem condições.

A coordenadora do núcleo econômico da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Daniella Marques, afirmou nesta segunda-feira, 19, que um eventual governo do parlamentar manteria o Bolsa Família por até dois anos para quem conseguisse emprego formal ou abrisse um negócio.

Segundo Marques, o beneficiário poderia continuar recebendo o auxílio durante esse período e teria a possibilidade de retornar automaticamente ao programa caso a nova fonte de renda não desse certo. Essa regra de proteção já existe, mas com prazo diferente (entenda mais abaixo).

"Vai ter regra de transição de dois anos [no Bolsa Família] para que possa abrir seu negócio, ou aceitar emprego de carteira assinada. E um retorno automático caso dê errado. As pessoas não podem ficar presas para sempre no Bolsa Família. Aquilo é uma proteção, mas é o início de uma jornada. Todo mundo merece sonhar com algo com mais oportunidade, dignidade", disse Marques, em entrevista à CBN Bahia.

Segundo a coordenadora, um eventual governo Flávio também criaria o Ministério da Prosperidade. A pasta ofereceria crédito para quem quisesse abrir um negócio, além de capacitação e parcerias com empresas privadas para cursos livres.

"O coração do plano é focar na prosperidade. Colocar o brasileiro para crescer junto com o brasil. Estão preservadas as proteções sociais, mas a gente quer todo brasileiro um plano para que o cresçam mais, com crédito, capacitação e parcerias com empresas privadas para cursos livres", disse.

Como funciona a regra de transição atual?

Essa regra de proteção já existe. Ela permite que famílias que aumentam a renda continuem recebendo parte do benefício por um período determinado, em vez de perderem o auxílio imediatamente.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mesmo quando a renda familiar ultrapassa R$ 218 por pessoa, a família pode continuar recebendo 50% do valor do benefício que recebia antes, por um período de até 18 meses.

O objetivo é evitar o cancelamento imediato do benefício, reconhecendo que a superação da pobreza não acontece de forma automática com a conquista de um emprego.

Para estar na Regra de Proteção, a renda mensal por pessoa não pode ultrapassar o valor de R$ 706,00.

Ao fim do período de proteção, o benefício é encerrado. Se a família voltar a atender aos critérios do Bolsa Família, poderá retornar com prioridade por meio do mecanismo de retorno garantido, válido por até 36 meses.

Bolsa Família (Jefferson Rudy/Agência Senado)

No caso de famílias com pessoas com deficiência que recebem o BPC, o tempo máximo de permanência na Regra de Proteção é de 18 meses. A diferença é que o benefício considera que o beneficiário tem deficiência.

Os padrões da Regra de Proteção explicados acima — tempo máximo de permanência no Bolsa Família de 18 meses e renda familiar por pessoa de até R$ 706,00 — estão atualizados a partir de julho de 2025.

No caso das famílias que ingressaram na Regra de Proteção até junho de 2025, foram mantidos os parâmetros anteriores, que consideravam valor de linha de vulnerabilidade/pobreza de R$ 759,00 e período máximo de permanência no Programa de 24 meses.

O que mudaria com a proposta de Flávio?

A principal diferença está no prazo de transição. Enquanto a regra atual prevê até 12 meses para famílias sem renda estável que ingressaram na proteção após a mudança de 2025, a proposta anunciada por Daniella Marques prevê dois anos.

A campanha, porém, ainda não detalhou se o beneficiário receberia o valor integral ou metade do auxílio durante os dois anos, nem quais seriam as condições para o retorno automático.

Bolsa Família REGRA ATUAL PROPOSTA DA CAMPANHA DE FLÁVIO Quanto tempo dura a transição? Até 18 meses para famílias que entram na regra de proteção Dois anos, segundo Daniella Marques. O que acontece quando o beneficiário consegue emprego? Pode continuar recebendo 50% do benefício durante o período previsto na regra de proteção. A proposta prevê manter o auxílio durante a transição de dois anos. E se a pessoa perder o emprego ou o negócio não der certo? Existe um mecanismo de retorno garantido, válido por até 36 meses após a saída do programa, desde que a família volte a atender aos critérios. Marques promete um retorno automático ao programa, mas não detalhou como funcionaria.