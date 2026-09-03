Como chegar ao Rock in Rio? Confira as melhores opções de transporte

O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. No total, serão sete dias de shows, com a expectativa de mais de 100 mil pessoas presentes em cada uma dessas datas.

Devido à alta rotatividade, o festival criou um esquema de transporte em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Estão programados bloqueios de trânsito no entorno do Parque Olímpico a partir das 14h em todos os dias do festival.

A orientação principal é que o público priorize o deslocamento por meio do BRT, que terá serviço especial para o evento e integração com outros modelos de transporte público, como metrô, trem e VLT.

Como funciona o esquema de trânsito?

Assim como nas edições anteriores, o esquema especial de trânsito do Rock in Rio é criado para criar o melhor fluxo possível entre um grande número de visitantes chegando e saindo do festival.

A partir das 14 horas (até às 5h), serão feitas interdições e bloqueios ao trânsito de pessoas comuns no entorno da Cidade do Rock. O estacionamento também estará proibido e será fiscalizado por agentes de trânsito e câmeras.

Os moradores da região, que estão cadastrados desde julho, serão os únicos a ter acesso ao perímetro bloqueado. Em cada bloqueio de trânsito, haverá equipamentos para leitura de placas dos veículos credenciados.

Como chegar ao Rock in Rio?

Para chegar à Cidade do Rock, é recomendado que os fãs deem preferência aos meios de transporte público da cidade. Confira as principais opções de trajeto para a semana:

BRT

Durante os sete dias de festival, o BRT terá uma operação especial, com bilhete a R$ 29 (ida e volta), cuja compra será exclusivamente pelo aplicativo do Jaé.

Três serviços especiais foram criados para o evento em parceria com os ônibus da Mobi Rio para criar ligações diretas até a Cidade do Rock pelos corredores exclusivos do BRT das 11h às 4h.

SE08 - Terminal Jardim Oceânico - Terminal Centro Olímpico (Direto)

SE09 - Terminal Alvorada - Morro do Outeiro (Direto)

SE10 - Terminal Paulo da Portela-Morro do Outeiro (semidireto)

Operação regular do BRT

Rio 2: aberta das 5h às 22h

aberta das 5h às 22h Parque Olímpico: aberta das 6h às 10h

aberta das 6h às 10h Pedro Correa: aberta das 5 à 0h

aberta das 5 à 0h Rede Sarah: 24h

Como comprar?

A compra do BRT Expresso Rock in Rio deve ser feita pelo aplicativo Jaé, utilizando o saldo da Conta Transporte, Pix ou cartão de crédito. Estrangeiros podem se cadastrar no aplicativo informando e-mail ou celular e pagar com Pix e cartão de crédito.

Cada conta Jaé poderá adquirir bilhetes para até 10 pessoas para cada dia do evento. É importante notar que as gratuidades do sistema Jaé não são aplicadas aos serviços do BRT Expresso Rock in Rio. Também não será possível adquirir o bilhete utilizando o saldo do Vale-Transporte.

MetrôRio

O MetrôRio terá horário de funcionamento de 24 horas durante os dias do evento, com operação especial de conexão com o BRT por meio da estação Jardim Oceânico.

A operação começa às 5h de sexta-feira, 4, e vai até as 23h59 de terça-feira, 8. Depois, recomeça às 5h da sexta-feira, 11, e vai até as 23h59 da segunda-feira, 14, com embarque 24 horas na estação Jardim Oceânico.

Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas somente para desembarque. Será cobrada a tarifa normal R$ 7,90, com pagamento por Jaé, Riocard e aproximação direto nas catracas.

VLT

O VLT também terá uma operação especial para o festival. A Linha 1 Terminal Gentileza-Santos Dumont terá funcionamento 24 horas, enquanto as demais linhas terão operação normal das 5 às 23 horas.

Nas duas operações será cobrada a tarifa normal de R$ 5.