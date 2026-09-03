Rock in Rio 2026: onde assistir ao show do Foo Fighters e que horas começa?

O Foo Fighters está de volta ao Rock in Rio. Sete anos depois da última apresentação no festival, a banda liderada por Dave Grohl será responsável por encerrar o primeiro dia da edição de 2026, nesta sexta-feira, 4.

A banda chega ao festival com uma formação renovada. Ilan Rubin, conhecido pelo trabalho com Nine Inch Nails, assumiu a bateria e participa da nova fase ao lado de Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel e Rami Jaffee. O grupo lançou o álbum "Your Favorite Toy" em abril de 2026.

Onde assistir ao show do Foo Fighters?

Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.

Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites. Na sexta-feira, a atração especial será exibida depois do "Globo Repórter".

Que horas começa o show do Foo Fighters?

O Foo Fighters está marcado para 0h05 de sábado, 5, considerando a virada da sexta-feira para o sábado.

Antes da banda, o Palco Mundo recebe Nova Twins, às 16h40, The Hives, às 19h, e Rise Against, às 21h20. O Foo Fighters fecha a sequência do palco principal.

A programação do Sunset também começa à tarde, com Di Ferrero, Detonautas convidando Biquini, Hot Milk e Capital Inicial com Dado Villa-Lobos.

O que esperar do repertório?

O show acontece durante a turnê de divulgação de "Your Favorite Toy", 12º álbum de estúdio do Foo Fighters.

A expectativa, porém, passa principalmente pelos grandes sucessos que ajudaram a construir a relação do grupo com o público brasileiro, como "Everlong", "All My Life", "Times Like These" e "Best of You".

Confira o provável setlist do Foo Fighters no Rock in Rio: