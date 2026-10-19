'Big Bang Theory quase não saiu' e 'anos sombrios com Charlie Sheen': os segredos de Chuck Lorre

O roteirista e produtor Chuck Lorre, conhecido por sucessos como "The Big Bang Theory", "Dois Homens e Meio" e "Mom", revisita os principais momentos de sua carreira em "Sitcom", livro de memórias lançado neste mês.

Apelidado de rei das sitcoms, o criador de 73 anos aborda os acertos, os erros profissionais e as experiências pessoais que ajudaram a moldar sua trajetória na televisão.

Livro transforma experiências pessoais em aprendizado

A ideia de escrever "Sitcom" surgiu após um amigo insistir durante cerca de dois anos para que Lorre registrasse suas experiências. O produtor explicou que procurou adotar um tom de conversa com o leitor, abordando temas como casamentos fracassados, dependência química e sua experiência com a Cientologia.

O processo também teve um efeito pessoal positivo. "Foi um pouquinho de terapia para mim", declarou à Reuters, ao explicar como colocar suas lembranças no papel o ajudou a compreender melhor a própria história.

Lorre concluiu que os erros fizeram parte do caminho que o levou à posição atual. Para ele, as dificuldades profissionais e pessoais contribuíram para sua formação, perspectiva que orienta o relato apresentado no livro.

Por que "The Big Bang Theory" quase não aconteceu?

Entre os projetos que marcaram sua carreira, Lorre considera "The Big Bang Theory" um dos mais surpreendentes. O primeiro episódio piloto foi um fracasso, com exceção do desempenho de Johnny Galecki e Jim Parsons, que interpretaram Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper.

A equipe recebeu uma segunda oportunidade, aproximadamente um ano depois, e conseguiu reformular a proposta. O resultado foi uma comédia sobre cientistas socialmente desajeitados que conquistou uma audiência internacional.

Lorre admitiu que, no início, não compreendia completamente o tipo de conexão que os protagonistas estabeleceriam com o público. A identificação dos espectadores com personagens inteligentes, mas pouco habilidosos nas relações sociais, ajudou a transformar a série em um fenômeno cultural.

"Eu não entendia o quão visceralmente o público se conectaria com esses indivíduos fora do padrão, esses personagens brilhantes, porém incompetentes."

Para Lorre, o segredo de uma boa comédia está nos personagens

Para Lorre, a construção dos personagens é o principal elemento de uma sitcom bem-sucedida.

O produtor citou "Cheers", "Seinfeld" e "Raymond e Companhia" entre as comédias que admira. Segundo ele, o que o fazia acompanhar essas produções eram as personalidades dos protagonistas, e não necessariamente os acontecimentos de cada episódio.

Essa perspectiva orientou a criação de suas próprias séries. Personagens bem desenvolvidos, interpretados por atores adequados, podem estabelecer uma relação duradoura com o público e sustentar uma produção ao longo de várias temporadas.

Lorre também reconheceu que o desenvolvimento de tramas assume um papel diferente nos dramas, nos quais a aventura e a jornada dos protagonistas costumam conduzir a narrativa. Ainda assim, considera que a construção dos personagens continua relevante em qualquer gênero.

Afastamento e reconciliação com Charlie Sheen

A relação entre Lorre e Charlie Sheen também aparece entre os episódios importantes de sua trajetória. Os dois trabalharam juntos em "Dois Homens e Meio", série que alcançou grande popularidade antes de Sheen deixar a produção em meio a conflitos públicos.

Para a NPR, Lorre reconheceu que demorou a compreender a gravidade dos problemas do ator com drogas e álcool. O rompimento profissional deu lugar a anos de distanciamento entre os dois.

"Chegou um momento em que acordei um dia e toda a raiva e o ressentimento que me acompanharam durante aqueles dois anos sombrios tinham desaparecido. E eu fiquei muito grato por isso, porque pude entrar em contato com o Charlie e pedir para trabalharmos juntos novamente."

A reconciliação abriu caminho para uma nova colaboração em "Bookie", comédia de duas temporadas estrelada por Sebastian Maniscalco, entre 2023 e 2025, na HBO Max.

Livro reúne memórias e roteiros de Chuck Lorre

O livro "Sitcom: A Memoir" foi lançado em 13 de outubro de 2026, nos Estados Unidos. Publicada pela Dey Street Books, selo editorial da HarperCollins, a obra tem 368 páginas e revisita a trajetória do produtor, incluindo os bastidores de suas séries, os conflitos profissionais e as experiências pessoais que influenciaram sua carreira.

"Achei que seria interessante para os leitores do livro ver como é um roteiro de sitcom por dentro. As anotações manuscritas foram minha tentativa de comunicar como eu me sentia em relação a esses roteiros enquanto os estávamos produzindo", disse o autor à AP News.

O livro está disponível na Amazon, somente em inglês, por R$ 121,66 na versão Kindle ou R$ 153,42 na versão capa dura.