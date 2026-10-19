Quem é Felca, youtuber que marcou a internet com denúncias e gera expectativa ao voltar às redes

RESUMO ＋ O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, voltou às redes sociais no domingo, 18, após quase sete meses afastado e anunciou uma novidade para a meia-noite de terça-feira, 20. Sem revelar o conteúdo, ele escreveu “Eu me escondi por tempo demais”; a publicação já soma mais de 1,4 milhão de curtidas.

Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, voltou a movimentar as redes sociais no domingo, 18, após quase sete meses afastado.

Em uma publicação de fundo preto, o youtuber escreveu “Eu me escondi por tempo demais” e anunciou uma novidade para a meia-noite de terça-feira, 20, sem revelar do que se trata. A publicação tem mais de 1,4 milhão de curtidas.

A mensagem gerou curiosidade de seguidores e personalidades públicas. Com a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais, parte do público também passou a especular sobre a possibilidade de um posicionamento político. Até o momento, porém, não há confirmação sobre o conteúdo do anúncio.

Com 16,9 milhões de seguidores só no Instagram, Felca é um dos criadores de conteúdo de maior alcance da internet brasileira. Nascido em Londrina (PR), em 1998, ele começou a publicar vídeos por volta de 2012, inicialmente sobre jogos eletrônicos e transmissões ao vivo.

Ao longo dos anos, produziu vídeos de reação, análises bem-humoradas de comportamentos da internet e sátiras de memes e tendências da cultura pop. Além disso, passou a publicar denúncias sociais. Seu humor, marcado pela ironia e pela expressão séria diante de situações absurdas, tornou-se uma de suas principais características.

Como Felca ficou famoso?

Um dos momentos de maior repercussão de sua carreira aconteceu em 2023, quando publicou um vídeo testando a base de maquiagem da influenciadora Virginia Fonseca. Na gravação, aplicou o produto em excesso para demonstrar, de forma cômica, sua textura e a dificuldade de remoção. O conteúdo acumulou milhões de visualizações.

No mesmo ano, Felca também chamou atenção ao fazer uma paródia das chamadas lives de NPC, transmissões populares no TikTok em que os criadores imitam personagens de videogame. A live arrecadou cerca de R$ 31 mil em presentes virtuais, valor que, segundo as informações divulgadas na época, foi integralmente doado a instituições de caridade.

Em agosto de 2025, o influenciador ganhou ainda mais projeção com um vídeo sobre a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. A publicação abordou a exploração de menores de idade na internet, com foco no influenciador Hytalo Santos.

O material teve repercussão além das plataformas digitais, impulsionando a apresentação de projetos de lei na Câmara dos Deputados e contribuindo para a atenção pública em torno de investigações policiais e desdobramentos jurídicos relacionados ao tema.

Combinando humor, sátira e denúncia social, ele também participou do programa Coisa Nossa, do Guaraná Antarctica, e de produções de grandes veículos de comunicação, como a TV Globo.