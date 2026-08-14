Foo Fighters anuncia shows no Brasil: veja datas, preços e como comprar ingressos

O Foo Fighters anunciou dois shows no Brasil pela "Take Cover Tour 2027". A banda liderada por Dave Grohl se apresentará em Belo Horizonte, na Arena MRV, no dia 18 de fevereiro, e em São Paulo, no MorumBIS, no dia 20 de fevereiro.

Os ingressos custam entre R$ 280 e R$ 1.180, em Belo Horizonte, e de R$ 295 a R$ 1.250, em São Paulo, considerando os valores de meia-entrada e inteira.

As apresentações terão como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda paulistana Deb and The Mentals.

A venda de ingressos será realizada pela Ticketmaster, com pré-venda para clientes Santander nos dias 18 e 19 de agosto. O público geral poderá comprar a partir de 20 de agosto.

Quando serão os shows do Foo Fighters no Brasil?

Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027: Arena MRV, em Belo Horizonte;

Arena MRV, em Belo Horizonte; Sábado, 20 de fevereiro de 2027: MorumBIS, em São Paulo.

Quando começa a venda de ingressos?

A comercialização será dividida em três etapas. Nas duas pré-vendas, os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h no site da Ticketmaster e das 11h nas bilheterias físicas, sem cobrança de taxa de serviço.

Terça-feira, 18 de agosto, às 10h: pré-venda para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis;

pré-venda para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis; Quarta-feira, 19 de agosto, às 10h: pré-venda para os demais clientes Santander;

pré-venda para os demais clientes Santander; Quinta-feira, 20 de agosto, às 10h: abertura da venda online para o público geral;

abertura da venda online para o público geral; Quinta-feira, 20 de agosto, às 11h: abertura da venda nas bilheterias físicas.

A pré-venda de 18 de agosto será destinada aos portadores dos seguintes cartões:

Santander Unique Infinite;

Santander Unlimited Infinite;

Decolar Santander Infinite;

GOL Smiles Santander Infinite;

American Express Gold Card Santander;

American Express Platinum Card Santander;

American Express Centurion Card Santander;

Santander Unique Black;

Santander Unlimited Black;

Santander/AAdvantage Black.

Na pré-venda de 19 de agosto, os demais cartões Santander serão aceitos, com exceção dos cartões de viagens e empresariais.

Quanto custam os ingressos em Belo Horizonte?

Na Arena MRV, os ingressos custam de R$ 280, para a meia-entrada da cadeira superior, a R$ 1.180, valor da entrada inteira para a pista premium Santander Select.

Cadeira superior: R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia-entrada);

R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia-entrada); Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);

R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada); Cadeira inferior leste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);

R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada); Cadeira inferior oeste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);

R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada); Cadeira inferior sul: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);

R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada); Pista premium Santander Select: R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia-entrada).

A capacidade indicada no mapa do evento é de 42.441 pessoas. Desse total, 16.133 lugares ficam na cadeira superior, 8.050 na pista, 8.050 na pista premium, 3.671 na cadeira inferior leste, 3.657 na cadeira inferior oeste e 2.880 na cadeira inferior sul.

Quanto custam os ingressos em São Paulo?

No MorumBIS, as entradas variam de R$ 295, para a meia-entrada da arquibancada, a R$ 1.250, cobrado pela inteira da pista premium Santander Select.

Arquibancada: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada);

R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada); Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);

R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada); Cadeira superior: R$ 970 (inteira) e R$ 485 (meia-entrada);

R$ 970 (inteira) e R$ 485 (meia-entrada); Cadeira inferior: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada);

R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada); Pista premium Santander Select: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

O mapa do show indica capacidade total de 68.312 pessoas no MorumBIS. São 23.583 lugares na arquibancada, 15 mil na pista, 15 mil na pista premium, 11.634 na cadeira inferior e 3.095 na cadeira superior.

Como será o parcelamento?

De acordo com o comunicado da organização, clientes Santander poderão parcelar os ingressos em até cinco vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento poderá ser feito em até três vezes sem juros.

Uma publicação do Santander nas redes sociais também menciona parcelamento em até dez vezes, mas não detalha as condições dessa modalidade.

Cada pessoa poderá adquirir até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.

O que esperar dos shows?

O repertório deve reunir sucessos como “Everlong”, “My Hero”, “Learn To Fly” e “Times Like These”, além de músicas de "Your Favorite Toy", álbum lançado pelo Foo Fighters em 2026.

A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.

Com mais de 30 anos de carreira, o Foo Fighters integra o Hall da Fama do Rock & Roll e acumula 15 prêmios Grammy. O catálogo do grupo é formado por 12 álbuns, desde a estreia homônima, lançada em 1995, até Your Favorite Toy.