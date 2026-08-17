Quais artistas mais tocaram no Rock in Rio? Veja o ranking

Em mais de quatro décadas de história, o Rock in Rio recebeu alguns dos principais nomes internacionais da música, mas apenas duas bandas chegaram a cinco edições realizadas no Brasil: Guns N’ Roses e Iron Maiden.

Criado em 1985, o festival construiu uma programação que passou por diferentes gerações do rock, heavy metal e pop. Parte dos artistas retornou à Cidade do Rock em diferentes fases de suas carreiras, o que criou uma lista de nomes com três ou mais participações.

O levantamento considera somente as edições brasileiras do Rock in Rio. Apresentações realizadas nas versões internacionais do festival, como Lisboa, Madri e Las Vegas, ficam fora da contagem.

Guns N’ Roses e Iron Maiden aparecem na primeira posição, com cinco edições cada, enquanto o Red Hot Chili Peppers soma quatro participações. Metallica, Bon Jovi e Katy Perry completam o grupo de artistas que já chegaram a três edições no Brasil.

A lista pode ganhar outros dois integrantes em 2026. Foo Fighters e Maroon 5, que acumulam duas edições realizadas até agora, estão previstos na programação do próximo Rock in Rio. O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Guns N’ Roses soma cinco edições desde 1991

A relação do Guns N’ Roses com o Rock in Rio começou em 1991, na segunda edição do festival, realizada no Maracanã. Embora o grupo tenha feito dois shows naquele ano, o ranking contabiliza participações por edição, e não pelo número de apresentações.

O retorno ocorreu dez anos depois. Em 2001, Axl Rose levou o Guns N’ Roses à Cidade do Rock após um período de quase sete anos sem apresentações da banda. O público daquele show foi estimado em 240 mil pessoas.

Em 2011, a banda voltou para encerrar a quarta edição brasileira. A apresentação sofreu um atraso de quase duas horas e começou por volta das 2h40, sob chuva. O horário inicialmente previsto era 0h50.

As duas participações seguintes, em 2017 e 2022, aconteceram após a reunião de Axl Rose, Slash e Duff McKagan, integrantes que voltaram a dividir os palcos depois de anos afastados.

Com apresentações nas edições de 1991, 2001, 2011, 2017 e 2022, o Guns N’ Roses soma cinco participações no Rock in Rio Brasil.

Iron Maiden também soma cinco participações

O Iron Maiden está ligado ao festival desde sua primeira edição, em 1985. Na apresentação daquele ano, Bruce Dickinson se cortou com uma guitarra durante o show e continuou cantando com sangue no rosto.

Depois da estreia, a banda retornou em 2001, 2013, 2019 e 2022. As participações também levaram ao Palco Mundo elementos das produções usadas pelo grupo em suas turnês.

Em 2019, por exemplo, o cenário contou com uma réplica de um avião da Segunda Guerra Mundial. Na edição de 2022, a produção incluiu um guerreiro samurai com quase quatro metros de altura.

As cinco edições do Iron Maiden no festival foram 1985, 2001, 2013, 2019 e 2022.

Red Hot Chili Peppers aparece com quatro edições

O Red Hot Chili Peppers soma participações em 2001, 2011, 2017 e 2019.

Na primeira passagem, em 2001, a banda tocou durante a turnê de Californication para um público estimado em 250 mil pessoas. Em 2011, retornou ao Palco Mundo com Josh Klinghoffer na guitarra.

O grupo voltou em 2017 e encerrou a última noite daquela edição. Dois anos depois, fez sua participação mais recente no Rock in Rio Brasil.

O repertório de 2019 incluiu improvisos, versões de músicas de outros artistas e “Sikamikanico”. A faixa foi tocada ao vivo pela primeira vez pela banda durante a apresentação.

Metallica participou de três edições na década de 2010

O Metallica soma três participações, todas concentradas entre 2011 e 2015. A estreia ocorreu em 2011, quando a banda incluiu no show uma homenagem a Cliff Burton, baixista que morreu em 1986.

O grupo retornou em 2013. A apresentação começou cerca de 30 minutos depois do horário previsto por problemas técnicos.

A terceira participação aconteceu em 2015, ano em que o Rock in Rio completou 30 anos. Durante o show, fãs selecionados acompanharam parte da apresentação de uma área instalada no próprio Palco Mundo.

Bon Jovi e Katy Perry também têm três participações

O Bon Jovi participou das edições de 2013, 2017 e 2019. Na primeira delas, Jon Bon Jovi chamou uma fã ao palco durante “Who Says You Can't Go Home”.

Em 2017, o repertório incluiu músicas como “It's My Life” e “Livin' on a Prayer”. O grupo retornou dois anos depois, em 2019, para sua terceira participação no festival brasileiro.

Katy Perry também soma três edições: 2011, 2015 e 2024. A primeira participação ocorreu durante a California Dreams Tour. Na ocasião, a cantora chamou ao palco um fã que ficou conhecido como Julio de Sorocaba.

Em 2015, Katy Perry retornou com a Prismatic World Tour. Nove anos depois, participou da edição de 2024 como atração principal do “Dia Delas”. Durante o show, Cyndi Lauper subiu ao palco para cantar “Time After Time” com a artista.

Katy Perry é a única artista solo entre os nomes que já somam pelo menos três participações nas edições brasileiras consideradas neste ranking.

Foo Fighters e Maroon 5 podem chegar à terceira edição em 2026

A edição de 2026 pode alterar a lista. Foo Fighters e Maroon 5 têm duas participações realizadas e estão confirmados na programação de setembro.

O Foo Fighters tocou no Rock in Rio Brasil em 2001 e 2019. O retorno está previsto para 4 de setembro de 2026, no Palco Mundo. Com a apresentação, o grupo chegará à terceira edição.

O Maroon 5 participou do festival em 2011 e 2017. Na segunda passagem, a banda fez dois shows no Palco Mundo após o cancelamento da apresentação de Lady Gaga. Apesar das duas apresentações, ambas ocorreram na mesma edição e contam como uma participação no ranking.

O terceiro retorno do Maroon 5 está previsto para 12 de setembro de 2026, no Palco Mundo.

Rock in Rio Brasil. Caso as apresentações previstas para 2026 ocorram, Foo Fighters e Maroon 5 passarão a integrar o grupo de artistas com três participações no

Ranking dos artistas com mais participações no Rock in Rio Brasil

Guns N’ Roses — 5 participações: 1991, 2001, 2011, 2017 e 2022.

1991, 2001, 2011, 2017 e 2022. Iron Maiden — 5 participações: 1985, 2001, 2013, 2019 e 2022.

1985, 2001, 2013, 2019 e 2022. Red Hot Chili Peppers — 4 participações: 2001, 2011, 2017 e 2019.

2001, 2011, 2017 e 2019. Metallica — 3 participações: 2011, 2013 e 2015.

2011, 2013 e 2015. Bon Jovi — 3 participações: 2013, 2017 e 2019.

2013, 2017 e 2019. Katy Perry — 3 participações: 2011, 2015 e 2024.

2011, 2015 e 2024. Foo Fighters — 2 participações realizadas: 2001 e 2019, com retorno previsto para 2026.

2001 e 2019, com retorno previsto para 2026. Maroon 5 — 2 participações realizadas: 2011 e 2017, com retorno previsto para 2026.

*Foo Fighters e Maroon 5 chegarão a três participações caso os shows previstos para a edição de 2026 sejam realizados.