Vai ver o Rock in Rio 2026 de casa? Veja horário e onde assistir aos shows ao vivo

Rock in Rio: festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026 (Mateus Omena/Divulgação)
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Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13h34.
O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4, no Rio de Janeiro, e quem não vai à Cidade do Rock também poderá acompanhar os shows de casa. O festival terá transmissões ao vivo na TV e pela internet, com opções gratuitas e por assinatura.
A programação acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra. Ao longo dos sete dias, o público poderá acompanhar apresentações de diferentes palcos.
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
No dia 7 de setembro, a programação tem horários diferentes: o Multishow começa a transmissão às 14h45, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20.
Na TV Globo, os especiais serão exibidos às sextas-feiras, após o Globo Repórter; aos sábados, depois do Altas Horas; aos domingos, após o Boletim Estrelas da Casa; e na segunda-feira, depois do Jornal da Globo.
Nesta sexta-feira, 4, a TV Globo também terá uma transmissão ao vivo de Elton John, a partir das 23h45.
Quem não tem assinatura também poderá acompanhar parte da programação do festival pela internet. O sinal aberto do Globoplay vai alternar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.
Com esse sistema, o público poderá acompanhar apresentações dos cinco palcos transmitidos: Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.
A opção para assinantes do Globoplay Premium inclui ainda a transmissão do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra.
O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
A programação também poderá ser acompanhada com transmissões ao vivo pela TV e pela internet. Além dos shows, o público terá acesso a diferentes sinais de cobertura do festival, conforme a plataforma escolhida.