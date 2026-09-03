Foo Fighters: quem é o baterista que assumiu o lugar de Taylor Hawkins?

O Foo Fighters chega ao Rock in Rio 2026 com uma mudança importante na formação. Pela primeira vez desde a morte de Taylor Hawkins, em 2022, a banda retorna ao Brasil com um novo baterista definitivo: Ilan Rubin. O músico, que já dividiu palco com algumas das principais bandas do rock contemporâneo, estará atrás da bateria no show desta sexta-feira, 4, no Palco Mundo.

O que aconteceu com Taylor Hawkins?

Taylor Hawkins morreu em 25 de março de 2022, aos 50 anos, durante a passagem do Foo Fighters pela Colômbia. O baterista foi encontrado morto em um hotel de Bogotá, poucas horas antes de a banda se apresentar no festival Estéreo Picnic.

A morte aconteceu em um momento especialmente delicado da turnê. O Foo Fighters tinha apresentação marcada para 27 de março, no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, apenas dois dias depois. A banda seria a atração responsável por encerrar o festival no Palco Budweiser.

Com a morte de Hawkins, o grupo cancelou toda a agenda restante da turnê sul-americana, incluindo o show no Lollapalooza. A apresentação foi posteriormente substituída por artistas brasileiros, entre eles Emicida e Planet Hemp, que fizeram homenagens ao baterista durante o festival.

Na época, o Foo Fighters publicou uma mensagem sobre a perda: "A família Foo Fighters está desolada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins."

Hawkins havia entrado para o Foo Fighters em 1997, depois de trabalhar como baterista de Alanis Morissette. Ao longo de 25 anos na banda, tornou-se uma das figuras centrais do grupo ao lado de Dave Grohl.

Após sua morte, o Foo Fighters realizou os shows tributo "Taylor Hawkins Tribute Concert", em Londres e Los Angeles, ainda em 2022.

A banda voltou aos palcos em 2023 com Josh Freese na bateria. Ele acompanhou o grupo durante a turnê de "But Here We Are" e também tocou com o Foo Fighters no Brasil durante o The Town, em São Paulo.

Freese deixou o Foo Fighters em 2025 e posteriormente retornou ao Nine Inch Nails. Foi nesse momento que Ilan Rubin assumiu a bateria e passou a integrar a formação atual da banda.

Quem é Ilan Rubin?

Nascido em San Diego, na Califórnia, Ilan Rubin começou a tocar bateria ainda criança e construiu uma carreira profissional muito cedo.

Sua trajetória ganhou projeção principalmente com o Nine Inch Nails. Rubin entrou para a banda de Trent Reznor em 2008 e permaneceu ligado ao grupo por cerca de 17 anos, tornando-se seu baterista de maior duração.

O músico também trabalhou com o Angels & Airwaves, banda liderada por Tom DeLonge, do Blink-182. Além da bateria, Rubin atua como multi-instrumentista, compositor, produtor e cantor em seu projeto The New Regime.

Sua experiência ainda inclui participação nas sessões do álbum autointitulado do Paramore, lançado em 2013. Em 2020, Rubin foi incluído no Rock & Roll Hall of Fame como integrante do Nine Inch Nails.

Ilan Rubin, novo baterista do Foo Fighters, se apresentará com a banda nesta sexta-feira, 4, no Rock in Rio (Reprodução / @foofighters/Instagram)

Como Ilan Rubin chegou ao Foo Fighters?

A contratação aconteceu depois da saída de Josh Freese, que havia assumido a bateria do Foo Fighters após a morte de Taylor Hawkins.

Em entrevista ao podcast "Go With Elmo", em abril deste ano, Rubin contou que recebeu uma ligação de Dave Grohl quando seus compromissos com o Nine Inch Nails estavam chegando ao fim.

"Em algum momento eu recebi uma ligação do Dave. Conversamos sobre algumas coisas. Ele sabia que meus compromissos de turnê com o Nine Inch Nails estavam chegando ao fim, e eu estaria disponível depois disso."

Rubin também explicou que sua saída do Nine Inch Nails e a chegada de Josh Freese ao grupo aconteceram por uma coincidência de agendas. Segundo ele, as duas situações foram tratadas como uma espécie de troca de bateristas, mas essa não foi a intenção. "Certamente não foi uma troca. Eu deixei meu mandato com o Nine Inch Nails para me juntar ao Foo Fighters."

Antes de assumir definitivamente o posto, Rubin passou por testes para tocar com a banda. A estreia aconteceu em setembro de 2025, durante um show surpresa no Fremont Theater, em San Luis Obispo, na Califórnia.

Foo Fighters no Rock in Rio 2026

O Foo Fighters será o headliner do Palco Mundo nesta sexta-feira, 4 de setembro, no primeiro dia da edição 2026. O show está marcado para 0h05, já na madrugada de sábado.

A programação do Palco Mundo começa com Nova Twins às 16h40, seguida por The Hives às 19h e Rise Against às 21h20. O Foo Fighters encerra a sequência do palco principal.

O retorno acontece sete anos depois da última apresentação da banda no festival, realizada em 2019.