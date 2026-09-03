Rock in Rio 2026: o que pode e o que não pode levar ao festival?

O Rock in Rio 2026 está chegando e, para evitar problemas na entrada da Cidade do Rock, é importante conferir com antecedência quais itens são permitidos e quais devem ficar em casa. O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro.

De acordo com a organização, os objetos levados ao evento devem ser destinados a uso pessoal. Além disso, os itens precisam respeitar os limites de tamanho e quantidade estabelecidos pelo festival.

O que pode levar para o Rock in Rio?

A organização permite a entrada de até cinco itens de alimentação por pessoa, desde que não representem risco à segurança ou intenção de comercialização.

Entre as opções permitidas estão alimentos industrializados devidamente lacrados, como biscoitos, torradas e barras de cereal. Também podem entrar frutas cortadas e sanduíches, desde que estejam em embalagens transparentes e não rígidas, como as do tipo Zip Lock.

Mesmo os alimentos permitidos precisam respeitar o limite de cinco itens por pessoa. A organização dá preferência a produtos industrializados lacrados, frutas cortadas e sanduíches acondicionados em embalagens transparentes e não rígidas.

Caso a quantidade exceda o limite estabelecido, os produtos poderão ser descartados na entrada do evento.

A recomendação do Rock in Rio é consultar os termos e condições do festival para conferir todas as limitações individuais antes de ir à Cidade do Rock.

Também é permitido levar uma garrafa plástica transparente de água de até 500 ml com tampa.

Outros itens autorizados incluem carregador portátil, capa de chuva, cangas, casacos, óculos de sol e protetor solar de até 100 ml ou em bastão.

Máquinas fotográficas portáteis também podem entrar, mas câmeras profissionais com lente removível são proibidas.

O festival permite a entrada de lightsticks produzidos em plástico e alimentados por pilhas, desde que tenham até 24 centímetros de altura e 400 gramas. Pilhas para os dispositivos também estão liberadas.

A lista de itens permitidos inclui ainda isqueiros, bottons, óculos de LED, pulseiras de LED, fribbies para uso próprio ou troca, chaveiros de pelúcia, photocards, holders de photocard e ventiladores portáteis.

O Osmo Pocket também pode ser levado, desde que esteja sem bastão de selfie ou segurador de câmera.

Correntes que façam parte do cinto ou do look também são permitidas quando estiverem claramente caracterizadas como acessórios de vestuário.

O que não pode levar para o Rock in Rio?

A lista de objetos proibidos é extensa. Entre eles estão garrafas de vidro ou metal, recipientes com capacidade superior a 500 ml, embalagens rígidas com tampa, copos térmicos e recipientes de vidro ou metal.

Também não entram no festival latas, capacetes, barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas, lanternas, guarda-chuvas, skates, bicicletas ou qualquer tipo de veículo.

Armas de qualquer tipo são proibidas, assim como facas, canivetes, socos ingleses, sprays de pimenta e tasers. Objetos cortantes, perfurantes ou pontiagudos, como tesouras, estiletes, pinças, cortadores de unha e saca-rolhas, também não são permitidos.

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie estão proibidos.

A organização também veta substâncias inflamáveis ou corrosivas, sprays, substâncias venenosas ou tóxicas, incluindo drogas ilegais.

Perfumes, cosméticos e desodorantes de qualquer tipo não podem entrar. Desodorante roll-on também está na lista de itens proibidos.

Câmeras, drones e eletrônicos

Quem pretende registrar os shows precisa ficar atento às regras para equipamentos. Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, equipamentos com lentes destacáveis, tripés e drones não são permitidos.

Também estão proibidos bastões de selfie, ponteiros de laser, luzes estroboscópicas, megafones, computadores portáteis e tablets.

Powerbanks também têm restrição: aqueles com dimensões superiores às de um aparelho celular não podem entrar.

Fantasias, máscaras ou acessórios que dificultem a identificação do visitante também não são permitidos.

Medicamentos líquidos ou em comprimidos devem estar na embalagem original e em quantidade compatível com o uso pessoal. Quantidades que indiquem intenção de comercialização são proibidas.

A organização também ressalta que qualquer item que possa representar risco à segurança ou indicar intenção de comercialização poderá ser barrado.