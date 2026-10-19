Sylvester Stallone não vai se aposentar? 'Preciso pagar o casamento da filha'

Sylvester Stallone no Festival de Cannes. (Regis Duvignau/Reuters)
Repórter
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20h40.
O ator Sylvester Stallone afirmou, na última semana, que ainda não pode se aposentar por causa das despesas com o casamento da filha mais velha, Sophia Stallone. Durante o programa Live with Kelly and Mark, da emissora ABC, Stallone brincou sobre os custos da cerimônia após o noivado de Sophia com o empresário Michael Sheehan.
Depois de décadas de sucesso em Hollywood, Sylvester Stallone revelou, em tom bem-humorado, que ainda não pensa em se aposentar. O motivo? As despesas com o casamento da filha mais velha, Sophia Stallone.
Durante participação no programa Live with Kelly and Mark, exibido pela ABC na última semana, o astro de Rocky, de 80 anos, comentou sobre os preparativos para o casamento da filha e arrancou risadas ao dizer que continua trabalhando porque a cerimônia vai custar caro.
Sophia, de 30 anos, anunciou recentemente o noivado com o empresário Michael Sheehan, seu namorado de longa data. Ao falar sobre o futuro genro, Stallone contou que o rapaz teve a coragem de pedir oficialmente a mão da filha em casamento.
"Uma das minhas filhas vai se casar. Ela encontrou um cara incrível. Ele entrou na sala e realmente pediu a mão dela", relatou o ator.
A apresentadora Kelly Ripa brincou que Michael deve ter ficado apavorado ao conversar com um dos maiores ícones dos filmes de ação da história. No entanto, Stallone garantiu que o futuro genro demonstrou bastante confiança.
"Ele estava muito seguro de si. Eu pensei: 'Boa sorte, meu amigo'. Minha esposa precisou estar presente para atuar como árbitra", contou, entre risos.
Quando questionado sobre quanto pretende gastar na festa, o ator não escondeu a preocupação financeira e respondeu de forma divertida:
"É quase constrangedor dizer isso, mas eu não posso me aposentar. Não posso me aposentar, estou falando sério."
O astro também revelou uma tentativa inusitada de economizar. Segundo ele, chegou a sugerir que Sophia fugisse para Las Vegas e realizasse uma cerimônia simples, ficando com o dinheiro que seria gasto no evento.
"Eu disse: 'Por que vocês não vão para Las Vegas? Eu dou o dinheiro para vocês. Deixem o Elvis casar vocês por cinco dólares e fiquem com tudo o que eu gastaria no casamento'", brincou.
Além de Sophia, Stallone e sua esposa, Jennifer Flavin, são pais de Sistine, de 28 anos, e Scarlet, de 24. O ator também teve dois filhos com sua ex-esposa, Sasha Czack: Seargeoh, de 47 anos, e Sage Stallone, que faleceu em 2012, aos 36 anos.
Recentemente, Stallone também chamou atenção ao revelar detalhes dos extremos que enfrentou para manter o físico durante o auge da franquia Rocky, admitindo que as exigências da época tiveram um impacto significativo em sua saúde.
Sylvester Stallone disse que não pode se aposentar por causa dos gastos previstos com o casamento da filha mais velha, Sophia Stallone. O ator fez o comentário em tom bem-humorado durante o programa Live with Kelly and Mark.
Sophia Stallone vai se casar com o empresário Michael Sheehan, seu namorado de longa data. A filha mais velha de Sylvester Stallone anunciou recentemente o noivado.
Michael Sheehan conversou pessoalmente com Sylvester Stallone e pediu oficialmente a mão de Sophia Stallone. Segundo o ator, o futuro genro demonstrou segurança durante o encontro.
Sylvester Stallone sugeriu que Sophia Stallone e Michael Sheehan se casassem em uma cerimônia simples em Las Vegas. Segundo o ator, o casal poderia ficar com o dinheiro que seria gasto na festa.
Sylvester Stallone teve cinco filhos: Sophia, Sistine e Scarlet, com Jennifer Flavin, além de Seargeoh e Sage, com a ex-esposa Sasha Czack. Sage Stallone morreu em 2012, aos 36 anos.