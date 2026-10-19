Sylvester Stallone não vai se aposentar? 'Preciso pagar o casamento da filha'

O ator Sylvester Stallone afirmou, na última semana, que ainda não pode se aposentar por causa das despesas com o casamento da filha mais velha, Sophia Stallone. Durante o programa Live with Kelly and Mark, da emissora ABC, Stallone brincou sobre os custos da cerimônia após o noivado de Sophia com o empresário Michael Sheehan.

Depois de décadas de sucesso em Hollywood, Sylvester Stallone revelou, em tom bem-humorado, que ainda não pensa em se aposentar. O motivo? As despesas com o casamento da filha mais velha, Sophia Stallone.

Durante participação no programa Live with Kelly and Mark, exibido pela ABC na última semana, o astro de Rocky, de 80 anos, comentou sobre os preparativos para o casamento da filha e arrancou risadas ao dizer que continua trabalhando porque a cerimônia vai custar caro.

Sophia, de 30 anos, anunciou recentemente o noivado com o empresário Michael Sheehan, seu namorado de longa data. Ao falar sobre o futuro genro, Stallone contou que o rapaz teve a coragem de pedir oficialmente a mão da filha em casamento.

"Uma das minhas filhas vai se casar. Ela encontrou um cara incrível. Ele entrou na sala e realmente pediu a mão dela", relatou o ator.

A apresentadora Kelly Ripa brincou que Michael deve ter ficado apavorado ao conversar com um dos maiores ícones dos filmes de ação da história. No entanto, Stallone garantiu que o futuro genro demonstrou bastante confiança.

"Ele estava muito seguro de si. Eu pensei: 'Boa sorte, meu amigo'. Minha esposa precisou estar presente para atuar como árbitra", contou, entre risos.

Sem aposentadoria?

Quando questionado sobre quanto pretende gastar na festa, o ator não escondeu a preocupação financeira e respondeu de forma divertida:

"É quase constrangedor dizer isso, mas eu não posso me aposentar. Não posso me aposentar, estou falando sério."

O astro também revelou uma tentativa inusitada de economizar. Segundo ele, chegou a sugerir que Sophia fugisse para Las Vegas e realizasse uma cerimônia simples, ficando com o dinheiro que seria gasto no evento.

"Eu disse: 'Por que vocês não vão para Las Vegas? Eu dou o dinheiro para vocês. Deixem o Elvis casar vocês por cinco dólares e fiquem com tudo o que eu gastaria no casamento'", brincou.

Além de Sophia, Stallone e sua esposa, Jennifer Flavin, são pais de Sistine, de 28 anos, e Scarlet, de 24. O ator também teve dois filhos com sua ex-esposa, Sasha Czack: Seargeoh, de 47 anos, e Sage Stallone, que faleceu em 2012, aos 36 anos.

Recentemente, Stallone também chamou atenção ao revelar detalhes dos extremos que enfrentou para manter o físico durante o auge da franquia Rocky, admitindo que as exigências da época tiveram um impacto significativo em sua saúde.