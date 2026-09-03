Vai chover no Rock in Rio 2026? Veja a previsão para a primeira semana do festival

Rock in Rio: line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais (Wesley Allen/Divulgação)
Repórter
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15h51.
Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 15h53.
O primeiro fim de semana do Rock in Rio 2026 deve ser marcado por uma mudança de tempo no Rio de Janeiro. A expectativa é de que uma frente fria passe pela região Sudeste justamente durante os dias do festival.
Segundo o ClimaTempo, a sexta-feira, 4, dia do Foo Fighters, deve ter máxima de 32°C e mínima de 17°C. A previsão indica 40% de chance de chuva, com acumulado de 4,9 milímetros.
No sábado, 5, a temperatura cai, com máxima de 26°C e mínima de 20°C. A possibilidade de chuva sobe para 93%, com previsão de 15 milímetros. O dia deve ter sol entre algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite.
Já no domingo, 6, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e à noite. A temperatura deve variar entre 17°C e 21°C, com 100% de chance de chuva.
Na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, o tempo continua frio. A máxima prevista é de 19°C e a mínima, de 17°C. A previsão indica 4,7 milímetros de chuva e possibilidade de chuva passageira durante o dia, com tempo chuvoso também à noite.
O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.
Confira os destaques do Palco Mundo:
4 de setembro: Foo Fighters
5 de setembro: Avenged Sevenfold
6 de setembro: Calvin Harris
7 de setembro: Elton John
11 de setembro: Stray Kids
12 de setembro: Maroon 5
13 de setembro: Twenty One Pilots (encerramento)
O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Palco Global Village
Rock in Rio 2026: veja line-up completo, ingressos, novas atrações e muito mais
Palco Mundo
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Palco Global Village
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio e também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.
A venda de ingressos acontece exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso de gramado custa R$ 870 na inteira, R$ 435 na meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço.
O Comfort Zone, nova modalidade de ingresso de gramado que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, custa R$ 1.950 na inteira, R$ 975 na meia-entrada e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. O consumo nos bares não está incluído.
O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. Clientes que utilizarem cartões de crédito emitidos pelo Itaú têm 15% de desconto, não cumulativo com a meia-entrada, e podem parcelar em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes sem juros.
O público geral pode comprar até quatro ingressos por dia, com possibilidade de combinar entradas de Gramado e Comfort Zone e limite de uma meia-entrada por setor.
O acesso ao festival será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro. Os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados pela plataforma. As instruções sobre ativação, acesso e transferência também serão enviadas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster.