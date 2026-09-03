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Vai chover no Rock in Rio 2026? Veja a previsão para a primeira semana do festival

Evento será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro

Rock in Rio: line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais (Wesley Allen/Divulgação)

Rock in Rio: line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais (Wesley Allen/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15h51.

Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 15h53.

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O primeiro fim de semana do Rock in Rio 2026 deve ser marcado por uma mudança de tempo no Rio de Janeiro. A expectativa é de que uma frente fria passe pela região Sudeste justamente durante os dias do festival.

Segundo o ClimaTempo, a sexta-feira, 4, dia do Foo Fighters, deve ter máxima de 32°C e mínima de 17°C. A previsão indica 40% de chance de chuva, com acumulado de 4,9 milímetros. 

No sábado, 5, a temperatura cai, com máxima de 26°C e mínima de 20°C. A possibilidade de chuva sobe para 93%, com previsão de 15 milímetros. O dia deve ter sol entre algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite.

Já no domingo, 6, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e à noite. A temperatura deve variar entre 17°C e 21°C, com 100% de chance de chuva.

Na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, o tempo continua frio. A máxima prevista é de 19°C e a mínima, de 17°C. A previsão indica 4,7 milímetros de chuva e possibilidade de chuva passageira durante o dia, com tempo chuvoso também à noite.

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.

Confira os destaques do Palco Mundo:

  • 4 de setembro: Foo Fighters

  • 5 de setembro: Avenged Sevenfold

  • 6 de setembro: Calvin Harris

  • 7 de setembro: Elton John

  • 11 de setembro: Stray Kids

  • 12 de setembro: Maroon 5

  • 13 de setembro: Twenty One Pilots (encerramento)

O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.

Veja os horários dos shows:

04 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Nova Twins
  • 19h00 - The Hives
  • 21h20 - Rise Against
  • 00h05 - Foo Fighters

CIDADE DE QUEBEC, QUEBEC – 8 DE JULHO: Dave Grohl, do Foo Fighters, apresenta-se no terceiro dia do Festival d'été de Québec em 8 de julho de 2023, na cidade de Quebec, Quebec. (Foto de Barry Brecheisen/WireImage)

Palco Sunset

  • 15h30 - Di Ferrero
  • 17h50 - Detonautas convidam Biquini
  • 20h10 - Hot Milk
  • 22h45 - Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

  • 21h05 - Cat Dealers
  • 22h30 - Atkö
  • 00h00 - Giu x Carola
  • 01h30 - Steve Angello

Espaço Favela

  • 15h00 - GBZ7N
  • 16h50 - Hitmaker
  • 19h10 - Rodrigo do CN

Palco Supernova

  • 14h30 - Chady
  • 16h00 - Rock in Gil com Larissa Luz
  • 18h00 - Venere Vai Venus
  • 20h10 - Diogo Defante
  • Palco Global Village
  • 15h00 - Giovana Moraes
  • 16h50 - Leela
  • 19h10 - Paulinho Moska

05 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Sepultura
  • 19h00 - MGK
  • 21h20 - Bring Me The Horizon
  • 00h05 - Avenged Sevenfold

Palco Sunset

  • 15h30 - Malvada convida Day Limns
  • 17h50 - Black Pantera convida Nervosa
  • 20h10 - Poppy
  • 22h50 - Bad Omens

New Dance Order

  • 21h05 - Victor Lou
  • 22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa
  • 00h00 - Volkoder
  • 01h30 - James Hype

Espaço Favela

  • 15h00 - Quantum
  • 16h50 - Canto Cego
  • 19h10 - Major RD

Palco Supernova

  • 14h30 - Zerobadass
  • 16h00 - Mc Taya
  • 18h00 - Lvcas
  • 20h10 - Supercombo

Palco Global Village

  • 15h00 - Rhegia
  • 16h50 - Noturnall + Russell Allen
  • 19h10 - Korzus

Rock in Rio 2026: veja line-up completo, ingressos, novas atrações e muito mais

06 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
  • 19h00 - Nelly
  • 21h20 - Black Eyed Peas
  • 00h05 - Calvin Harris

Os reis da música eletrônica

Palco Sunset

  • 15h30 - Calema
  • 17h50 - BaianaSystem
  • 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
  • 22h45 - Ne-Yo

New Dance Order

  • 21h05 - Sofi Tukker
  • 22h30 - Liu
  • 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • 01h40 - Meduza

Espaço Favela

  • 15h00 - Budah
  • 16h50 - Rael
  • 19h10 - Xamã

Palco Supernova

  • 14h30 - O Escritório
  • 16h00 - Bayside Kings
  • 18h00 - Matanza Ritual
  • 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”

Palco Global Village

  • 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil
  • 16h50 - Mãeana
  • 19h10 - Mohamed Ramadan

07 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal
  • 19h00 - Jon Batiste
  • 21h20 - Gilberto Gil
  • 00h05 - Elton John

Palco Sunset

  • 15h30 - Vanessa da Mata convida Rubel
  • 17h50 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 20h10 - Péricles canta Motown
  • 22h45 - Laufey

New Dance Order

  • 21h05 - Max Styler
  • 22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • 00h00 - Aline Rocha
  • 01h30 - Fatboy Slim

Espaço Favela

  • 15h00 - Tiee
  • 16h50 - Mart’nália
  • 19h10 - Belo

Palco Supernova

  • 14h30 - Maui
  • 16h00 - Melly
  • 18h00 - Zeca Veloso
  • 20h10 - Alee

Palco Global Village

  • 15h00 - Wanda Sá
  • 16h50 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • 19h10 - João Bosco

11 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Nexz
  • 19h00 - Hwasa
  • 21h20 - Alok – Keep Art Human
  • 00h05 - Stray Kids

Palco Sunset

  • 15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
  • 17h50 - Os Garotin convidam Duquesa
  • 20h10 - PJ Morton
  • 22h45 - Jamiroquai

New Dance Order

  • 21h05 – Anna
  • 22h00 – Departamento
  • 00h00 – Omiki
  • 01h00 – Neelix & Vegas

Espaço Favela

  • 15h00 - Caio Luccas
  • 16h50 - Puterrier & MC Carol
  • 19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Palco Supernova

  • 14h30 - Muse Maya
  • 16h00 - Isa Buzzi
  • 18h00 - Ananda
  • 20h10 - NandaTsunami

Palco Global Village

  • 15h00 - Lambateria com Félix Robatto
  • 16h50 - Rio Bronx
  • 19h10 - Soulidifield

12 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Pedro Sampaio
  • 19h00 - J Balvin
  • 21h20 - Demi Lovato
  • 00h05 - Maroon 5
Maroon5

Maroon5 (Wesley Allen/Reprodução)

Palco Sunset

  • 15h30 - Criolo, Amaro & Dino
  • 17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • 20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
  • 22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

  • 21h05 - Bhaskar
  • 22h00 - Adam Sellouk
  • 23h00 - Gabe
  • 00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup
  • 01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

  • 15h00 - Soul de Brasileiro
  • 16h50 - Priscila Senna
  • 19h10 - Timbalada

Palco Supernova

  • 14h30 - Celo Dut
  • 16h00 - Yago Oproprio
  • 18h00 - Milo J
  • 20h10 - Delacruz

Palco Global Village

  • 15h00 - Badi Assad
  • 16h50 - Hamilton de Holanda
  • 19h10 - Mestrinho

13 de setembro

Palco Mundo

  • 17h00 - Ivete Sangalo
  • 19h10 - Lola Young
  • 21h35 - Halsey
  • 00h05 - Twenty One Pilots

Palco Sunset

  • 15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane
  • 18h05 - Joelma convida Viviane Batidão
  • 20h20 - Marina Sena convida Céu
  • 22h50 - Zara Larsson

New Dance Order

  • 21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
  • 22h30 - Illusionize
  • 00h00 - Roddy Lima
  • 01h30 - John Summit

Espaço Favela

  • 15h00 - Marvvila
  • 16h50 - Suel
  • 19h10 - Dennis

Palco Supernova

  • 14h30 - Ar Baby
  • 16h00 - Bruna Black
  • 18h00 - Sant
  • 20h10 - Lourena

Palco Global Village

  • 15h00 - Kynnie
  • 16h50 - Lucy Alves
  • 19h10 - Haley Smalls

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio e também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Rock in Rio

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Ingressos e acessos

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso de gramado custa R$ 870 na inteira, R$ 435 na meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço.

O Comfort Zone, nova modalidade de ingresso de gramado que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, custa R$ 1.950 na inteira, R$ 975 na meia-entrada e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. O consumo nos bares não está incluído.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. Clientes que utilizarem cartões de crédito emitidos pelo Itaú têm 15% de desconto, não cumulativo com a meia-entrada, e podem parcelar em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes sem juros.

O público geral pode comprar até quatro ingressos por dia, com possibilidade de combinar entradas de Gramado e Comfort Zone e limite de uma meia-entrada por setor.

O acesso ao festival será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro. Os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados pela plataforma. As instruções sobre ativação, acesso e transferência também serão enviadas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster.

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