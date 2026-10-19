Justiça encerra recuperação judicial da Americanas após três anos

RESUMO ＋ A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira, 19, o fim da recuperação judicial da companhia Americanas, iniciada em janeiro de 2023 após a revelação de fraudes contábeis bilionárias. A sentença reconheceu o cumprimento das obrigações dos dois primeiros anos do plano, aprovado por 91% dos credores, mas ainda admite recursos.

A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira, 19, o fim da recuperação judicial da Americanas, iniciada em janeiro de 2023 após a revelação de um esquema bilionário de fraudes contábeis. A decisão abrange também as três subsidiárias B2W Digital Lux, JSM Global e ST Importações e ainda está sujeita a recursos.

Segundo fato relevante, a decisão foi decretada após pareceres favoráveis da administração judicial e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A sentença reconheceu o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial com vencimento nos dois primeiros anos após sua homologação.

A Americanas informou que cumpriu todas as metas do plano, aprovado por 91% dos credores. Ainda afirmou que, no primeiro semestre de 2026, registrou crescimento de 9,3% nas vendas nas mesmas lojas e um incremento de R$ 500 milhões na eficiência operacional.

O encerramento da recuperação judicial também determina que os órgãos competentes retire a expressão “em Recuperação Judicial” das denominações das empresas.

"Com a conclusão dessa etapa, a companhia segue comprometida com o crescimento de suas operações, o fortalecimento sustentável do seu modelo de negócio e o desenvolvimento da experiência de seus clientes", afirmou a Americanas.

As ações da Americanas fecharam o pregão desta segunda-feira em alta de quase 7%, a R$ 5,97.