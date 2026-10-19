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Justiça encerra recuperação judicial da Americanas após três anos

Empresa entrou em RJ em janeiro de 2023 após a revelação de um esquema bilionário de fraudes contábeis

Americanas: decisão também abrange subsidiárias B2W Digital Lux, JSM Global e ST Importações (Leandro Fonseca/Exame)

Americanas: decisão também abrange subsidiárias B2W Digital Lux, JSM Global e ST Importações (Leandro Fonseca/Exame)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21h01.

Última atualização em 19 de outubro de 2026 às 21h05.

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A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira, 19, o fim da recuperação judicial da companhia Americanas, iniciada em janeiro de 2023 após a revelação de fraudes contábeis bilionárias. A sentença reconheceu o cumprimento das obrigações dos dois primeiros anos do plano, aprovado por 91% dos credores, mas ainda admite recursos.

A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira, 19, o fim da recuperação judicial da Americanas, iniciada em janeiro de 2023 após a revelação de um esquema bilionário de fraudes contábeis. A decisão abrange também as três subsidiárias B2W Digital Lux, JSM Global e ST Importações e ainda está sujeita a recursos.

Segundo fato relevante, a decisão foi decretada após pareceres favoráveis da administração judicial e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A sentença reconheceu o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial com vencimento nos dois primeiros anos após sua homologação.

A Americanas informou que cumpriu todas as metas do plano, aprovado por 91% dos credores. Ainda afirmou que, no primeiro semestre de 2026, registrou crescimento de 9,3% nas vendas nas mesmas lojas e um incremento de R$ 500 milhões na eficiência operacional.

O encerramento da recuperação judicial também determina que os órgãos competentes retire a expressão “em Recuperação Judicial das denominações das empresas. 

"Com a conclusão dessa etapa, a companhia segue comprometida com o crescimento de suas operações, o fortalecimento sustentável do seu modelo de negócio e o desenvolvimento da experiência de seus clientes", afirmou a Americanas.

As ações da Americanas fecharam o pregão desta segunda-feira em alta de quase 7%, a R$ 5,97.

'Perguntas frequentes'

O que a Justiça decidiu sobre a recuperação judicial da Americanas? ＋

A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira, 19, o encerramento da recuperação judicial da Americanas. A decisão também abrange B2W Digital Lux, JSM Global e ST Importações e ainda está sujeita a recursos.

Por que a recuperação judicial da Americanas foi encerrada? ＋

A sentença reconheceu que a Americanas cumpriu as obrigações do plano com vencimento nos dois primeiros anos após a homologação. Segundo fato relevante da companhia, a administração judicial e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro emitiram pareceres favoráveis ao encerramento.

Quando começou a recuperação judicial da Americanas? ＋

A recuperação judicial da Americanas começou em janeiro de 2023, após a revelação de um esquema bilionário de fraudes contábeis. O plano de recuperação foi aprovado por 91% dos credores.

Quais resultados a Americanas registrou no primeiro semestre de 2026? ＋

Segundo a Americanas, as vendas nas mesmas lojas cresceram 9,3% no primeiro semestre de 2026. A companhia também informou um incremento de R$ 500 milhões na eficiência operacional.

Como as ações da Americanas reagiram à decisão? ＋

As ações da Americanas fecharam o pregão desta segunda-feira em alta de quase 7%. Os papéis terminaram o dia cotados a R$ 5,97.

Acompanhe tudo sobre:AmericanasRecuperação Judicial

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